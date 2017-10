Robaron en la casa en la cual un hombre mató a su esposa y a su hijita en barrio Acindar

La casa de barrio Acindar donde la mañana del martes un hombre asesinó a su mujer y a su pequeña hija fue blanco de ladrones que ingresaron a robar electrodomésticos y otras pertenencias de valor. El hecho, por el cual hay un sospechoso detenido, ocurrió la mañana de ayer y fue parcialmente registrado por al menos una cámara de vigilancia instalada en una vivienda vecina, cuyas imágenes muestran a dos jóvenes cargando bultos.

En tanto, desde la Comuna de Oliveros repudiaron que el homicida haya sido trasladado a la Colonia Psiquiátrica de esa localidad por entender que "no es un lugar adecuado" para alojarlo.

Tragedia

El martes a la mañana Iván Lucas Furiasse asesinó a puñaladas a su esposa, Fernanda Laconca, de 33 años, y a su hija Camila, de 2. El horrendo doble crimen ocurrió en la vivienda que la familia alquilaba en Villarino al 3700.

Según la pesquisa, el hombre de 34 años pudo haber cometido el doble crimen en el marco de un brote psicótico. Al punto que la audiencia imputativa prevista para el día siguiente fue suspendida ante la imposibilidad de realizarla en virtud del estado del acusado, emocionalmente quebrado.

En ese contexto, la Justicia dispuso que Furiasse fuera internado en un centro de salud psiquiátrico para someterlo a estudios y pericias que aclaren si es imputable o no. Es que si bien el hombre, de 34 años, había estado bajo tratamiento psiquiátrico —tal como le comentó a una médica que lo entrevistó en la comisaría 18ª y a quien le dijo, entre otras cosas, que era "el anticristo"— los investigadores contaban con elementos que daban cuenta de una patología así como otros daban a entender lo contrario.

Finalmente se ordenó que Furiasse fuera alojado en la Colonia Psiquiátrica Doctor Freyre de Oliveros. En ese sentido, las autoridades comunales de esa localidad manifestaron ayer su "más enérgico repudio" a ese traslado ya que, "atento a la gravedad del caso, no es un lugar adecuado para alojar a dicho imputado".

Saqueo

En ese contexto, a media mañana de ayer al menos dos ladrones ingresaron a la casa de Villarino 3784 que en ese momento se encontraba deshabitada tras haber sido liberada por los investigadores y restituida a los familiares.

Según fuentes policiales, en función de datos preliminares, los ladrones habrían sido tres y se llevaron indumentaria y electrodomésticos, como un horno a microondas. Por el hecho, horas después fue detenido un joven que al parecer vive en la zona y en cuyo poder habrían incautado un microondas y una bolsa con ropa. El sospechoso quedó alojado en la comisaría 18ª a disposición de la Fiscalía de Flagrancia.

La huida de los ladrones fue captada por una cámara de vigilancia instalada en una vivienda vecina. En las imágenes puede verse a un joven con buzo y capucha blanca que camina por la vereda transportando un bulto, para luego comenzar a correr y cruzar la calle. Entonces aparece en escena otro muchacho cargando otro bulto. Luego se pierden, ante la vista de algunos transeúntes.

"No hace falta ser muy investigador. Es sabido que cuando los muchachos que ya sabemos a qué se dedican se enteran de que hay una casa vacía en menos de dos horas entran a robar. Eso es de cajón, no les importa lo que haya sucedido ahí, no les importa nada", dijo un vecino a un canal de televisión, dando a entender que se trataba de jóvenes que viven en el mismo barrio.