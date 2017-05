Robaron 250 mil pesos de un comercio céntrico que está a una cuadra de una comisaría

Un grupo de delincuentes armados realizó un golpe comando en un local céntrico que está ubicado a una cuadra de una comisaría. Los ladrones se llevaron un botín de 250 mil pesos tras reducir al dueño del comercio, que se encuentra en la calle Paraguay al 1000.

"Fue un momento muy feo. Cuando estaba por entrar al local aparecieron tres personas armadas, me apuntaron, me dijeron que abra la puerta y que desactive la alarma", relató el titular de la casa de iluminación que está ubicada a una cuadra de la comisaria 2ª, al tiempo que agregó: "Después me hicieron acostar, y me ataron. Entonces se pusieron a revolver todo, vieron la caja fuerte y me pidieron que la abriera".

En cuanto a la suma que se llevaron los delincuentes, dijo: "Más de 200 mil pesos. Era dinero para pagar sueldos, impuestos y a los proveedores".