Roban 21 mil pesos a mano armada de una financiera

Por segunda vez en menos de 48 horas una financiera de zona sur fue asaltada a mano armada. El martes pasadas las 10.30, dos hombres ingresaron a la sucursal de la financiera Credil en San Martín 5500 y tras controlar a cuatro empleados se hicieron con 21 mil pesos, según se supo extraoficialmente.

"Todo duró unos cinco minutos. Primero entró uno que se hizo pasar por cliente y un par de minutos más tarde entró el que mandaba. Querían efectivo y que les abriéramos la caja fuerte, pero les dijimos que no había. Le pegaron culatazos a una empleada y al muchacho de seguridad. Nos encerraron en el baño y se fueron", explicó una empleada de la firma.

La tarde del lunes, a tres cuadras de allí, un ladrón solitario robó 150 mil pesos de la financiera Corefín de San Martín al 5200.

Un día normal

La financiera Credil comenzó su trayectoria en 1986. En Rosario tiene dos sucursales, una en San Martín al 5500, en el barrio Tiro Suizo. Allí trabajan tres empleadas en atención al público y un vigilador privado.

Un ventanal polarizado impide ver desde la vereda el interior del local y para ingresar el empleado de seguridad debe abrir la puerta. Adentro hay un mostrador dispuesto en "L" con dos computadoras ubicadas al frente de la puerta para realizar cobros y entregas de préstamos personales.

Pasadas las 10.30 del martes ingresó al local un muchacho petiso que dijo al guardia que iba a averiguar por un préstamo. "Era un día normal. Yo atendía a un cliente cuando apareció ese hombre, sacó número y se sentó a esperar su turno. Dos o tres minutos más tarde entró una clienta y casi pegado un grandote y morrudo que usaba anteojos", recordó una empleada.

Apenas el hombre de anteojos traspasó la puerta del blíndex polarizado se puso la capucha del buzo y sacó un revólver. Desde entonces el robo fue de manual. "Escuchamos un grito, no entendí que dijo, y sacó un revólver. Ahí entendimos todo porque el petiso que entró como cliente trepó a mi escritorio y se pasó para el otro lado. Lo único que pedía era la plata", recordó la mujer sobre el robo cuya secuencia fue captada por la cámara de vigilancia que monitorea el hall de la sucursal.

A esa altura el guardia ya había recibido un culatazo en la cabeza para que entendiera quién tenía el control. La orden fue clara, a los gritos: "Todos miren para abajo" y "tírense todos al piso", recordó la mujer. "Pedían la plata de la caja. Y después querían la caja fuerte. Cuando le dijimos que no había, que no teníamos casi nada de dinero porque habíamos dado algunos préstamos, no les gustó nada. Uno me dijo: «Cómo no van a tener una caja fuerte». Y la verdad es que no tenemos", reconoció la empleada.

Los ladrones fueron acercando a sus víctimas hacia la parte trasera del salón, atrás de los escritorios. Cinco minutos más tarde, tras encerrar a los cuatro empleados y dos clientes en un baño que no tenía llaves, salieron por la puerta de Credil y se perdieron por San Martín.

Se esfumaron

"Nadie los vio irse. No se sabe en qué ni hacia dónde", explicó la empleada. "Mirá, es muy loco porque eran las 10.30 y todos nos dimos cuenta de que habían robado en la financiera cuando aparecieron diez patrulleros. Recién ahí nos dimos cuenta que habían robado", contó un comerciante.

La investigación del atraco quedó en manos de la fiscal de Flagrancia Silvia Castelli, quien ordenó al personal de la PDI recabar testimonios y requerir grabaciones de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de las inmediaciones.