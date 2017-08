Retienen cinco horas a clientes de un bar por un allanamiento negativo

En el marco de una investigación por narcotráfico de la Justicia Federal, personal de Prefectura realizó ayer a la mañana seis allanamientos de los cuales cinco arrojaron el secuestro de drogas y material de importancia para la investigación. Sin embargo, un procedimiento en un bar céntrico terminó envuelto en una controversia luego de que los uniformados revisaran el local durante cinco horas, sin dejar salir a sus dueños ni a los clientes.

"Se equivocaron de lugar. Buscaban a alguien que no tiene nada que ver con nosotros", dijo Carlos Medina, uno de los propietarios del bar Sarmiento, ubicado en la esquina de esa calle homónima y San Juan.

El comerciante y sus hermanos relataron a medios televisivos los pormenores de la requisa y adelantaron que no descartan pedir un resarcimiento por los destrozos realizados por los uniformados durante el procedimiento.

"Entraron armados y uno de ellos me preguntó por un señor al que estaban buscando. Le dije que no lo conocía. Dijeron que tenían una orden de allanamiento. Les dije que buscaran todo lo que quisieran que no iban a encontrar droga, nosotros somos gente de laburo", sostuvo Daniel Medina, hermano de Carlos, quien agregó que llevan 30 años en el rubro y trece instalados en esa esquina.

Medina agregó que los clientes, muchos de ellos comerciantes de la zona que habían dejado sus negocios para ir a tomar un café, "se querían ir pero no los dejaban". Así, quedaron retenidos en el bar durante las cinco horas que demoró el fallido allanamiento.

"Revolvieron todo el bar, rompieron cosas, en el entrepiso. Decían que buscaban un depósito de drogas", sostuvo uno de los comerciantes a un noticiero de televisión mientras negaba su vínculo con la familia que los uniformados le dijeron que estaban buscando, presuntamente vinculados a la barra brava de uno de los clubes de fútbol de la ciudad. "No conozco a nadie de ese club", dijo uno de los dueños.

En ese marco, trascendió que otros cinco procedimientos ordenados en el marco de la misma investigación por el juez federal Carlos Vera Barros resultaron positivos.

En Sarmiento al 3200 Prefectura detuvo a una persona, secuestró nueve celulares, dinero, marihuana y una balanza de precisión. Lo mismo se incautó en Garibaldi al 1800, donde además fue arrestada una mujer.

En Pineda al 6500 también se halló droga y fueron detenidas dos personas. Lo mismo en Melián al 600, donde fue arrestado un hombre, y en Vélez Sarsfield al 200, donde también hubo una persona detenida y se secuestraron celulares, droga y dinero en efectivo.