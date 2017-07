Rechazan excarcelar a Alexis Caminos, preso por el crimen de una mujer

La Justicia rechazó un pedido de excarcelación de Alexis David Caminos, quien seguirá en prisión preventiva acusado como participe necesario del homicidio de Mariela Griselda Miranda, de 35 años, asesinada de un disparo el 11 de marzo de 2016 en Uriburu y Ayacucho, un hecho que los investigadores enmarcaron en una feroz disputa entre bandas antagónicas de la zona sur de Rosario.

La defensa de Caminos solicitó una audiencia para revisar la prisión que pesa hace ocho meses sobre el joven, detenido por Gendarmería el 14 de octubre de 2016 a pocos metros de su casa, en Lamadrid y Alice.

El joven está acusado de conducir la moto en la que lo acompañaba "Juanchi" A., también detenido y señalado como el autor de los disparos que mataron a Miranda, quien era esposa de Jorge Funes, cuyos hijos mantienen desde hace un tiempo una áspera rivalidad con los Caminos.

Demorados

Alexis es hijo de Roberto "Pimpi" Caminos, el ex líder de la barra brava de Newell's Old Boys asesinado en marzo de 2010. Por la muerte de Miranda primero fueron demorados un primo de Alexis, Fernando Andrés C., de 24 años, y Cristian U., de 20 años.

Ambos fueron apuntados por Jorge Funes, quien dijo reconocerlos como las personas que se desplazaban en la moto desde la cual dispararon contra su mujer porque se los topó de frente mientras él llegaba al lugar. Pero la declaración de dos hijos de Mariela, uno de los cuales fue testigo del ataque, revirtió la situación de los primeros incriminados y volvió la mirada sobre Alexis y "Juanchi" .

Sobre esas supuestas contradicciones giró la apelación del abogado Leopoldo Monteil al solicitar la libertad de su cliente. Y condicionó que la acusación de los testigos estuvo atravesada por un conocimiento previo plagado de denuncias cruzadas y enemistades conocidas.

El abogado consideró "excedido" el plazo de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, ya que "después de ocho meses la Fiscalía no sumó un sólo elemento incriminante contra Caminos".

Testimonios

Monteil también destacó que los dichos de quienes atestiguaron en la investigación, "no se vieron corroborados por una sola prueba objetiva que avalara esas afirmaciones".

Respecto a Jorge Funes, el letrado remarcó que "nunca desmintió haberse encontrado en el lugar de los hechos, afirmó su presencia y dijo que quienes se desplazaban en la moto eran Fernando C. y Cristian U."

También recordó la declaración de la suegra de Miranda al referirse a las motivaciones del letal ataque. La mujer indicó que pudo estar originado en la usurpación de una casa que los Funes le endilgaron a los Caminos. "Esa denuncia se hizo llamativamente dos días después del hecho que nos ocupa", dijo Monteil.

"La defensa obtuvo los datos de diez personas que pueden corroborar que Jonathan Funes conoce a Caminos. Y que hubo una multitud de denuncias contra él que fueron archivadas por falta de pruebas", explicó el abogado sobre el supuesto desconocimiento que alegó tener uno de los hijos de la víctima sobre Alexis, con lo cual el defensor trató de explicar que la acusación viene de un conflicto previo.

El abogado ubicó la declaración de Alan F. como la única prueba que tiene la causa hasta el momento. "Afirma haber reconocido a mi asistido a pesar de lo fugaz y repentino del suceso, como el conductor de la moto. ¿Pero cómo hizo para ver y reconocer a dos personas que se desplazaban a velocidad regular y con cascos?", planteó Monteil.

La acusación

A su turno, la fiscal Marisol Fabbro trató de sostener los alcances de la investigación que lleva adelante. "Hay evidencia a través de la cual se corrobora que él se encontraba en el lugar del hecho ese día. Y eso se ve en las cámaras de seguridad", dijo sobre el testigo que sindica a Alexis y Juanchi.

La funcionaria recordó que hay ruedas de reconocimiento pendientes que fueron cuestionadas por la defensa. Que Juan A. no fue acusado aún a la espera de esa medida, pero que sigue detenido por otros hechos. Y se aferró a las testimoniales que le sirven de evidencia al explicar que dos de los hijos de la víctima estaban con ella al momento de su muerte. Pero que Alan no declaró antes porque estaba prófugo, ya que tenía pedido de captura de un juzgado de Menores.

Fabbro habló de "una disputa entre las familias Funes y Caminos, quienes suelen solucionarla en la calle, no involucrando judicialmente a otra persona en un hecho así".

"Entiendo que ocho meses para una persona sometida a proceso es una incertidumbre, pero considerando la pena con la que se reprime el delito que se le atribuye a Caminos, no es desproporcional el tiempo de prisión que lleva, máxime que está sometido a otro proceso en un juzgado de Menores", dijo Fabbro.

Y pidió que se mantenga la prisión preventiva por el plazo de ley hasta la audiencia preliminar al juicio.

Elementos suficientes

La querella, en tanto, encabezada por el abogado Sergio Larrubia, adhirió a la postura de la fiscal. "Existen elementos de convicción que ponen a Caminos en el lugar del hecho. La pena, en caso de ser condenado, será de efectivo cumplimiento".

La jueza Mónica Lamperti resolvió tras escuchar a las partes, ante un Caminos inquieto y cuya voz se elevaba para parlamentar con su abogado durante la exposición de la fiscal y toda la audiencia.

La magistrada expresó que la investigación "tuvo derivaciones. Escuchando los argumentos y elementos de la Fiscalía, considero que son suficientes para sostener no sólo la posibilidad del hecho como se lo imputa, sino la probable intervención del señor Alexis Caminos", dijo Lamperti, que confirmó la prisión preventiva del imputado además de que "se tome nota de las cuestiones que planteó la defensa" respecto a las medidas que están pendientes.

Viejos vínculos

"Es mentira que Jonathan Funes no me conocía. Era intimo amigo de mi hermano, estuvieron detenidos por

un homicidio en su momento. Y Alan iba de chiquito a la escuela conmigo. Yo le conozco a toda la familia, si

yo iba a dormir a la casa de la suegra", dijo Alexis Caminos al final de la audiencia para exponer ante la jueza

el vínculo que tenía con quienes lo acusan.