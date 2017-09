Que dijeron los defensores en sus alegatos

Jorge García Cupé, defensor de Carolina Seguer, cuestionó que la Fiscalía intente colocar el hecho como "que un hombre le presta dinero a su amante, invierte en la empresa de ella, se encuentran en un departamento y termina como una mera víctima de personas sin antecedentes que no pudieron urdir semejante atrocidad". Además circunscribió el hecho a un conflicto de agresión física "que nace, se genera y termina el mismo día". Y haciendo suyo lo dicho por el fiscal indicó que la víctima "no prestaba plata propia sino de la empresa para la que trabajaba y realizaba actividad financiera por fuera de los circuitos formales". A su turno, Nelson Flores manifestó: "Construyen un relato que no tiene nada que ver con lo que figura en el legajo. Son ideas para buscar una condena. Sarjanovic fue consciente y ese día al dejar su auto en la cochera le dijo al encargado: «Hoy voy a tardar más que de costumbre». Ya tenía una idea non sancta para con Virginia Seguer".