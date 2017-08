Pullaro: "No toleramos violencia institucional ni tampoco excesos de la sociedad civil"

El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, señaló hoy que "no toleramos la violencia institucional como no toleramos a veces los excesos que puedan haber de la sociedad civil" al ser consultado sobre el hecho que tuvo como protagonista a un fotógrafo de La Capital y efectivos policiales.

En el marco del acto por un nuevo aniversario de la Policía en la sede local de la Jefatura de la UR II, Pullaro hizo declaraciones al programa "Trascendental", que se emite por La Ocho, donde fue consultado por la denuncia de una familia de Roldán sobre presuntas agresiones de efectivos de la Policía de Seguridad Vial en un control en la autopista Rosario-Santa Fe. Al respecto señaló que "hay una denuncia que tramita la fiscal de violencia institucional Karina Bartocchi. Cada vez que viene un caso de este características y llega a la Secretaría de Control damos conocimiento a la Fiscalía y pedimos que se pueda investigar qué fue lo que realmente pasó".

El ministro amplió que "si hubo excesos de la policía actuamos y si actuó bien la respaldamos como lo hacemos siempre. Pero hay mecanismos institucionales que respetar. En nuestra gestión tenemos un número inusitado de destituciones, exoneraciones, de pases a disponibilidad y de sanciones disciplinarias al personal policial. Pero cuando uno de ellos actúa con lo que marca la ley y la Constitución cuenta con todo el respaldo del Ministerio y del gobierno provincial".

Al ser consultado sobre la agresión policial sufrida por un fotógrafo de La Capital -quien el martes realizó la cobertura del caso del bebé que fue hallado sin vida en el interior de un volquete en la zona norte de la ciudad-, Pullaro indicó que "hablé con la secretaria del Sindicato de Prensa (Alicia Simeoni) y me expresó su preocupación al igual que nosotros. No toleramos la violencia institucional como no toleramos a veces los excesos que puedan haber por parte de la sociedad civil, donde la policía como Estado tiene que poner límites".





"Ella me transmitió que había una denuncia y eso es investigado, si se cometieron excesos o no. Con el fiscal general Jorge Baclini estuvimos trabajando mucho para que se puedan crear una Fiscalía especializada para tramitar estos casos en el orden provincial. Cuando uno habla de tener una mejor policía tiene que hablar no sólo de una capacitación, del equipamiento o el entrenamiento sino también tienen que ver las instituciones que tienen que controlar este tipo de situaciones. Para sancionar cuando se cometen excesos o cuando no es correcto el funcionamiento de la policía, pero para respaldar cuando la policía actúa en función de lo que marca la Constitución y las leyes provinciales y nacionales", redondeó el titular de Seguridad provincial.