Pullaro no descartó "connivencia" del Servicio Penitenciario en los mensajes de Monchi Cantero

El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, calificó como "grave" el hecho de que Ramón "Monchi Cantero" Machuca pudiese enviarle un mensaje intimidante desde la cárcel a la exjueza Alejandra Rodenas, al tiempo que no descarta ninguna hipótesis sobre cómo ingresó el celular al penal.

"No descartamos que el celular haya podido ingresar en una requisa que haya sido realizada de manera no correcta o que el mismo haya entrado a través de un funcionario del Servicio Penitenciario, y es lo que vamos a investigar", señaló el Ministro al referirse a este tema, que generó incluso la solidaridad del gobernador Miguel Lifschitz con la exjueza y ahora precandidata a diputada nacional por el Justicialismo.

"Vamos a realizar una investigación porque por supuesto no puede tener acceso a un celular con cámara con filmación o a un aparato tecnológico que le permite grabar un mensaje y mandarlo hacia afuera", argumentó Pullaro, en referencia al video que le mandó Monchi Cantero a la exjueza Rodenas en el que la acusa de hacer campaña política ensuciándolo.

Por otro lado, el Ministro calificó como "un hecho grave" que haya podido tener un celular para grabar y mandar el mensaje, aunque advirtió que esto no tiene que ver puntualmente con que se trate de Monchi Cantero, "sino que siempre que haya una ruptura de norma dentro del Servicio Penitenciario lo calificamos como un hecho grave, por lo que investigamos y buscamos quién son los responsables de cada uno de estos casos".

Además de destacar que Machuca "no está en una celda de recuerdo" sino en un "pabellón común", al ser consultado sobre cómo se realizaban las requisas, resaltó que el fin de semana se detectó "un arma en una requisa" que pretendían ingresar a un penal y que entre ayer y hoy hubo una revisión en el penal en el que se detectaron "seis celulares en una celda".

Por último, el Ministro se Seguridad provincial sostuvo que "lo primero que miramos es si existió connivencia o corrupción del personal del Servicio Penitenciario, que es algo que no podemos afirmar, pero tampoco negar y en función de eso vemos estas cuestiones que dificultan el Servicio Penitenciario, porque en el Servicio Penitenciario tenemos muchas cosas positivas para mostrar: tenemos la escuela primaria, secundaria, y universidad para los reclusos que quieran, tenemos 31 talleres, tenemos talleres de deportes, y que el Servicio Penitenciario salga a la luz por estos malos ejemplos, nos duele, nos preocupa y nos motiva a seguir mejorando. Pero no descartamos nada, que el celular haya ingresado en un requisa no llevada adelante correctamente o que el mismo haya entrado a través de un funcionario del Servicio Penitenciario".