Pullaro dijo que es necesario que "la sociedad mejore, no solo la fuerza policial"

El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro encabezó hoy la presentación de la Estación Policial Distrito Sudoeste, la primera de siete que se construirán en Rosario y advirtió que no sólo la policía debe purificar su fuerza sino que son muchas las instituciones que presentan casos de estafas y defraudación.Durante el acto, el funcinario provincial mostró el modelo a escala del edificio que comenzará a construirse en el lugar, en el marco del plan de readecuación de comisarías.Consultado sobre la detención de 52 policías invoucrados en investigaciones judiciales, Pullaro señaló: "Fueron en distintos momentos. En el caso de Arijón y Callao fueron 18 personas detenidas, hay que ver responsabilidades, determinar si hubo enfrentamiento o no. La Justicia es la que deberá probar lo que ocurrió".Pullaro fue elocuente al expresar que fue él mismo quien hizo las denuncias que terminaron con la detención del exjefe policial Rafael Grau. "Son denuncias se hicieron desde el Ministerio de Seguridad, desde la Secretaría de Control, las hice yo -enfatizó-, desde el primer día fuimos muy claros y contundentes, queremos una mejor policía, trabajamos con proyectos como el que hoy se presenta para tener una mejor policía".Asimismo, destacó el trabajo que está realizando la cartera a su cargo con la policía santafesina. "Mejoramos la calidad de la educación del personal policial, de la carrera policial y del perfeccionamiento permanentemente, seguimos trabajando por los mismos objetivos del primer día", dijo en declaraciones al programade"Creo que realmente necesitamos que la sociedad en su conjunto mejore, seriamos injustos si sólo apuntáramos a que es solo un problema de la policía de Santa Fe o de las fuerzas de seguridad", sentenció Pullaro, y abundó: "Ayer por ejemplo se pidió el desafuero a De Vido, semanas atrás se pidió procesamiento a funcionarios públicos. Es decir que no es solo un problema de la institución policial, acá hay una decisión política de avanzar".