Pullaro aseguró que las críticas de la pareja del policía asesinado no eran para toda la fuerza

El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro aseguró que se está llevando adelante "una investigación muy importante" para esclarecer el crimen del cabo de policía Pablo Cejas que habría cobrado notoriedad por haber denunciado connivencia entre las fuerzas policiales y el narcotráfico y fue baleado en la capital de la provincia.

"Esta es una causa relevante por lo que representaba Cejas fundamentalmente en la ciudad de Santa Fe, por las denuncias que él mismo había llevado adelante", destacó Pullaro, en línea con lo que dijo el gobernador Miguel Lifschitz, quien señaló que "se dilucide lo antes posible el crimen del policía ".

"Ella se refería a la Unidad Regional, a los azules, que es la policía de prevención, a ellos se refería esta mujer"

Con respecto a las críticas que lanzó Nancy Scarfone, la pareja de Cejas, a las fuerzas de seguridad santafesinas, Pullaro dijo: "No apuntó a la policía en su conjunto, habló de la Unidad Regional y nosotros a través de la reforma que llevamos adelante tenemos distintas policías, la de Acción Táctica, la Comunitaria, la de Investigaciones, la de Protección de Testigos, la Tropa de Operaciones Especiales, que no tienen una dependencia funcional".





Scarfone hizo fuertes declaraciones en un canal de noticias porteño, no sólo dijo que tenía vínculos con el crimen organizado -más específicamente con la comercialización de sustancias prohibidas- sino que su marido había sido castigado por haber denunciado corrupción en la fuerza. "Lo mandaron a trabajara a la morgue judicial", disparó.

Con respecto a la custodia que le ofreció la Justicia, la mujer fue contundente. "No quiero un uniformado azul en la puerta de mi casa, no quiero a la policía de Santa Fe en mi casa, porque son los que mandaron a matar a mi marido", enfatizó, y fue más allá: "Ellos son los narcos y no los quiero cerca".





esposacejas.jpg Nancy Scafone, la esposa de Pablo Cejas, arremetió contra la policía de Santa Fe.

"Ella se refería a los azules, que es la policía de prevención, a ellos se refería esta mujer, ahora, si el fiscal cree que tiene que investigar con otra fuerza es perfecto, nosotros nunca cuestionamos esas decisiones", indició Pullaro y advirtió que los únicos recursos que tiene a su disposición son los policiales y los pone a "disposición de la Justicia".





La polémica en torno al asesinato de Cejas llegó a los más altos niveles de la conducción de Seguridad. Ayer la ministra Patricia Bullrich, que visitó ayer la ciudad de Santa Fe, dijo que "no es un buen mensaje que maten a un policía que denuncia".

Y no se quedó ahí. Consultada sobre el crimen, dijo: "Apenas me enteré me comuniqué con el ministro de Seguridad de la provincia. Nuestra recomendación fue que se siga trabajando fuertemente para que las fuerzas de seguridad en Santa Fe hagan bien su trabajo".