Pullaro afirmó que no se va del Ministerio y atribuyó acusaciones a "operaciones"

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, desmintió "total y categóricamente" que él o algún funcionario de seguridad esté involucrado en la investigación que tenía como principal sospechoso de cohecho "pasivo" al exjefe de la Unidad Regional V Adrián Rodríguez.

El funcionario afirmó esta mañana que las versiones sobre su involucramiento en la investigación "pretenden golpear a las políticas de control y los concursos que lleva adelante este gobierno. Ellos pretenden volver atrás", y las atribuyó a "operaciones de los sectores más oscuros de la policía y legisladores del Frente para la Victoria".





En declaraciones al programa "Zysman 830", Pullaro fue consultado sobre la suspensión de la audiencia imputativa de ayer que iba a tener al comisario Rodríguez como acusado y el simultáneo desplazamiento del fiscal que llevaba adelante la investigación, Roberto Apullán.





Lo de Apullán "no fue un apartamiento de la investigación. Es la creación desde el 12 de octubre de una Unidad Fiscal especializada que tomará las dos mil causas que hay por corrupción y violencia institucional en lo que es la jurisdicción 1. No sólo la causa que tenía Apullán sino también las que tenían los otros fiscales, confluyen en esta fiscalía especializada. Nos parece totalmente normal y correcto. Es una facultad que tiene el fiscal regional".









Pullaro dijo que la creación de la nueva unidad fiscal "no fue dos minutos antes de la audiencia imputativa a Rodríguez. Fueron muchos días antes, fue el 12 de octubre. Desde ese días, las causas no estaban más en manos de los fiscales que las tenían y pasaron a la nueva Fiscalía. No hay suspicacias. Se llegó a una audiencia imputativa a un fiscal que no tenía la causa. Lo que genera suspicacia sobre el caso del comisario Adrián Rodríguez tiene que ver con la cantidad de operaciones de sectores oscuros de la policía de la provincia, fundamentalmente sectores que fueron exonerados años atrás".





"Las operaciones se iniciaron desde el día cero cuando se anunció el concurso para 67 directores generales de policía. Desde ese día comenzaron todo tipo de operaciones como estamos acostumbrados a ver sobre diferentes cuestiones, como el caso de Adrián Rodríguez y otros policías", agregó Pullaro.





"Bajo ningún concepto vamos a interceder en una investigación que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación. El director de policía Adrián Rodríguez presentó la baja a la policía. Fue un muy buen jefe de la Unidad Regional 1 y muy bueno en la 5. Y fue atacado al igual que funcionarios del Ministerio de Seguridad en diferentes sitios web por sectores policiales exonerados. Esos sectores tiene eco legislativo, y ese eco viene de un sector del Frente para la Victoria", añadió.





El fiscal regional Carlos Arietti dejó claro que el delito que se le pretendía implicar a Rodríguez de cohecho "no constituía el tipo penal en el cual se pretendía encuadrar".