Protesta de familiares de un preso ahorcado en la comisaría 21ª

La muerte de un joven de 21 años ahorcado en una celda de la comisaría 21ª, que inicialmente se investiga como suicidio, generó incidentes la noche del viernes en la seccional de Arijón y Alvear. Fuentes judiciales indicaron que familiares del muchacho, identificado como Jesús C., causaron destrozos al protestar porque, como la autopsia no se hará hasta el martes, no les entregaron el cuerpo.

Los disturbios, que al parecer sólo causaron daños materiales, fueron informados por el fiscal de Flagrancia en turno a su par de Homicidios Culposos Walter Jurado, que investiga la muerte.

Jesús C. fue hallado el viernes a las 20.05 por un detenido que ingresaba a una celda transitoria donde el joven de 21 años estaba ahorcado con un pedazo de frazada rojo atado a su cuello. El Sies confirmó el deceso y la fiscal de Homicidios Culposos Mariana Prunotto convocó a la PDI y Asuntos Internos.

Según voceros judiciales, Jesús C. estaba detenido por amenazas a su pareja en una causa que llevaba el fiscal de Flagrancia Mariano Ríos. "Cuando le iban a notificar que le abrirían una causa pero quedaría en libertad lo hallaron muerto", dijo un portavoz que agregó: "Los primeros informes médicos no dan cuenta de lesiones externas, sólo las provocadas por el pedazo de frazada utilizada para el hecho".

Protocolo de Minnesota

Sobre la investigación de la muerte, no obstante, voceros judiciales aseguraron que la fiscalía y la defensa pública acordaron "la aplicación del protocolo de Minnesota", en alusión a una guía de las Naciones Unidas que instruye sobre cómo llevar a cabo una autopsia para determinar si una persona fallecida ha sido torturada.