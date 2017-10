Prisión preventiva para tres hombres por unabalacera en barrio Itatí

Tres hombres que participaron de un enfrentamiento a balazos y posterior persecución policial fueron imputados por portación de arma y la jueza Hebe Marcogliese les dictó prisión preventiva por 30 días. El hecho ocurrió el domingo a la tarde en el barrio Itatí, donde un hombre de 34 años fue herido en una balacera. Con datos suministrados por testigos, efectivos policiales fueron tras un Peugeot 505 y una moto Honda XR150 negra y les dieron alcance cuando ingresaban a un galpón. Cuatro jóvenes detenidos junto al trío fueron liberados el lunes.

Según fuentes de la pesquisa, el domingo pasadas las 18.30 se desató una balacera en Mister Ross y Rodríguez. A partir de llamados al 911, móviles del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar y se toparon con un Fiat Siena en el que era trasladado un herido de bala. Al ser consultado, el conductor del auto indicó que trasladaba a su hermano, Gerardo José D., de 34 años, quien había recibido un disparo en el omóplato izquierdo por parte de un grupo de personas que se movían en un Peugeot 505 y una moto negra tipo enduro.

Detenidos y armados

Los policías irradiaron los datos y se realizó un operativo cerrojo que rápidamente dio sus frutos ya que a los pocos metros, sobre la cortada Achai (paralela a Mister Roos) observaron como un Peugeot 505 y una Honda XR150 negra ingresaban en un galpón. Allí los uniformados detuvieron a Ezequiel Daniel C., de 29 años; Brian David C., de 24; Daniel Luján D., de 28; Alexis O., de 20; Maximiliano O. de 23; Emanuel C., de 23; y Miguel G., de 25. Los cuatro últimos fueron liberados el lunes por la mañana "al no tener antecedentes y no hallar elementos objetivos en relación al hecho ocurrido", señalaron fuentes judiciales.

A los detenidos les secuestraron una pistola FM Hi Power M95 Classic calibre 9 milímetros con su correspondiente cargador y un proyectil intacto; un pistolón y una escopeta con caño recortado. También se incautaron teléfonos celulares y los vehículos, un Peugeot 505 y una moto Honda XR150. Herido en el omóplato izquierdo, Gerardo José D. fue asistido en el hospital de emergencia Clemente Alvarez.

El miércoles por la tarde Ezequiel Daniel C.; Brian David C. y Daniel Luján D. llegaron esposados a la sala de audiencias número 6 y se sentaron en el banquillo de los acusados. Fue entonces que el fiscal Caterina les leyó sus derechos y a posteriori les formuló la imputación. A los dos primeros, quienes fueron asistidos por la defensora oficial Paula Alvarez, se los acusó por el delito de portación de arma de guerra. Mientras que a Daniel D., representado por el abogado particular Diego Raguseo, le imputó el delito de Tenencia de arma de fuego de guerra. Tras escuchar la acusación Brian C. y Daniel D. optaron por declarar. Ambos dieron su versión de los hechos y contestaron preguntas formuladas por las partes. Ezequiel C. se abstuvo de declarar.

Acto seguido el fiscal Caterina requirió a la jueza Marcogliese que se aplicara al trío una medida cautelar de prisión preventiva sin plazos. Esto fue rechazado por las defensas, quienes requirieron la libertad de los imputados y subsidiariamente la aplicación de una prisión domiciliaria en caso de que la jueza decidiera aplicar medida cautelar. Tras las dúplicas y replicas de las partes, la jueza Marcogliese resolvió dándole la derecha a los fundamentos expuestos por el fiscal Caterina y dictando para los tres acusados la prisión preventiva por 30 días.