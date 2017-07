El Juez en Primera instancia Hernán Postma aceptó la imputación presentada por la Fiscalía y la medida cautelar acordada expresamente por las partes y determinó la prisión preventiva sin plazos para 12 de los 16 imputados de dos bandas que realizaban escruches y entraderas en Rosario y la región y que fueron detenidos el último martes en el marco de allanamientos en diferentes ciudades.

La prisión preventiva efectiva alcanza a Christina Marcelo S., Abel F., Luis Francisco R., Marcelo F., Luis C., Hernán Ramón R., Gastón R., Mónioca R., Horacio T., Luis Miguel C., Pablo Emanuel C. y Daniel Q., quienes fueron detenidos el último martes en el marco de los 33 allanamientos realizados en la ciudad de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y San Nicolás.

En tanto, el juez determinó distintas alternativas para los cuatro detenidos restantes.

En ese sentido, le dictó alternativa para Juan Carlos G, a quien dispuso la prisión preventiva con firma semanal dos veces por semana por 60 días, disponiendo la libertad y constituyéndose los domicilios.

Una medida similar le otorgó a Juan Carlos R., a quien además de brindarle la alternativa a la prisión preventiva con firma semanal cada dos días, le dictó una caución patrimonial de 10 mil pesos por el lapso de 60 días. La caución ya se efectivizó en el día de hoy y se ordenó la libertad previa constatación del domicilio.

Para Jorge Francisco W. le otorgó prisión preventiva moligerada en domiciliaria por término de ley en domicilio previo constatado, además de la obligatoriedad de realizar controles periódicos. Esa misma medida alcanzó a Jorge M.

