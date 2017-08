Prisión perpetua para un cuádruple homicida por femicidio vinculado

Los jueces Sergio Carraro, Sandra Valenti y Octavio Silva confirmaron ayer la condena a prisión perpetua para Marco Feruglio, autor del cuádruple crimen que en diciembre pasado conmocionó a la capital provincial. El joven de 25 años admitió su culpa en siete delitos y fue sentenciado en un juicio abreviado por una figura novedosa: "femicidio vinculado", que se aplica cuando —como en este caso— un hombre asesina a alguien con el fin de causar dolor a una mujer con quien tuvo o tiene una relación sentimental.

Feruglio fue detenido el 24 de diciembre luego de consumar una masacre en dos viviendas con el ataque con armas blancas su ex pareja Romina Dusso y a familiares de ésta. Primero asesinó a su ex suegra Claudia Oliva y al concubino de ella, Nicolás Estrubia, en la ciudad de Sauce Viejo. Y luego fue hasta un edificio de 25 de Mayo al 1600 de Santa Fe, donde atacó a su ex suegro Gustavo Dusso y a su ex cuñada Camila, de 15 años. En ese lugar también atacó a Romina y a la pareja de Gustavo, quienes sobrevivieron.

Por esos hechos la Fiscalía le atribuyó siete delitos que encuadró bajo la figura de femicidio vinculado: cuatro homicidios, dos intentos de asesinato y una agresión previa a Romina, el día anterior a la masacre, que le valió una nueva imputación un mes atrás por el delito de "lesiones leves calificadas por el vínculo y por ser perpetradas por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género".

La condena a Feruglio se resolvió a través de un procedimiento abreviado acordado entre la fiscalía y la defensa. El acuerdo fue presentado la semana pasada en una audiencia durante la cual se debió desalojar la sala luego de que familiares de las víctimas intentaran agredirlo.

Durante la audiencia ante los jueces Carraro, Valenti y Silva le preguntaron al acusado si entendía lo que implicaba aceptar su condena sin ser juzgado en un juicio oral y público. "Fue una decisión personal. Me mostraron las opciones y yo elegí esta", sostuvo el cuádruple homicida.