Prisión condicional para Matías Pera por ataque al "Panadero" Ochoa

La jueza de Sentencia María Isabel Más Varela decidió ayer que Matías Pera, el ex barra brava de Newell's Old Boys penado por golpear y asaltar al ex líder de la hinchada leprosa Diego "Panadero" Ochoa en un incidente conocido como la entangada y que tuvo como propósito destronarlo de la conducción de la tribuna, cumpla los 3 años de prisión que le impusieron en forma condicional. Así trascendió ayer al mediodía cuando los Tribunales se aprestaban a cerrar sus puertas de cara a la feria de invierno y las partes no habían sido notificadas.

Hasta ayer Pera estaba bajo prisión domiciliaria y ahora en prisión condicional, es decir que deberá cumplir una serie de requisitos que la Justicia establecerá en su dictamen y que seguramente tendrán que ver con fijar un domicilio, su prohibición de salir del país y el asentar su firma en Tribunales semanalmente.

Pera había sido condenado el 30 de abril de 2015 por el juez de Sentencia Julio Kesuani como autor de robo agravado por haber ocurrido durante un espectáculo deportivo. El hecho ocurrió el sábado 4 de septiembre de 2010 en el Coloso del Parque durante un partido entre Newell's e Independiente. Ese día, barras que habían sido laderos de Ochoa lo atacaron a golpes para humillarlo y quedarse con el mando de la popular, algo que no lograron. La secuencia quedó registrada por las cámaras del club y en la filmación se ve cómo a Ochoa lo toman del cuello dos de sus hombres y lo someten a un vendaval de patadas y puñetes, lo que lo hizo rodar por las escaleras de la popular.

Luego se ve a Ochoa bajando de la tribuna con el cuerpo ensangrentado y vestido solamente con un slip (por eso lo de entangada). Cuando algunos de sus compañeros advirtieron su ausencia, lo fueron a buscar. Lo encontraron en ropa interior y golpeado en inmediaciones de Ovidio Lagos y 27 de Febrero. El propio Ochoa denunció luego que los barras díscolos le habían robado mil pesos, un celular, un Nextel, tarjetas de crédito y de débito y tarjetas de usuario de distintas armas de fuego.

Revisión favorable

Tras la sentencia de Kesuani la defensa de Pera, a cargo de los abogados Bárbara Reynoso y Marcos Cella, apelaron la medida y los camaristas Daniel Acosta, Guillermo Llaudet y Georgina Depetris revisaron el fallo. Entonces confirmaron la pena y resolvieron que otro juez de Sentencia se pronuncie si la misma debía ser de cumplimiento efectivo o de ejecución condicional. Es decir si Pera debería ir a la cárcel o cumplirla en libertad.

Así el expediente llegó a manos de la jueza de Sentencia Más Varela que ayer decidió que Pera cumpla la pena en forma condicional pero con restricciones. "Estamos muy conformes con la resolución porque es lo que esperábamos y lo que corresponde para no violar el principio de igualdad, es decir que se aplique la pena que corresponde, en este caso la prisión condicional porque el delito achacado tiene una pena en expectativa que no supera los tres años de prisión".

Vale recordar que otro de los sindicados por el ataque a Ochoa fue Maximiliano "Quemadito" Rodríguez, quien antes de ser condenado fue asesinado de un disparo el 5 de febrero de 2013 en Pellegrini y Corrientes. Y en el mismo fallo fue condenado Diego Alberto Passaglia a 2 años y 6 meses de prisión condicional por tentativa de robo agravado. En tanto, Osvaldo Gabriel Paré y Cristian Paulo Avaca fueron sobreseídos en la causa.