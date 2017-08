"Por falsedad de documentos", piden la nulidad de todo lo actuado en el juicio a Tognoli

Las defensas de los principales acusados en el juicio que se le sigue al ex jefe de policía de Santa Fe Hugo Tognoli pidieron que se declare nulo todo el proceso en base "a la falsedad de un documento" considerado central en la construcción de las imputaciones.

La prueba atacada por las defensa tiene que ver con un informe de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor sobre la clave con la cual se hicieron las consultas para determinar de quienes eran las patentes de los vehículos que perseguían al imputado acusado de narcotraficante Carlos Ascaíni.

El abogado defensor del policía Néstor Fernández, un policía que estaba en la Dirección de Drogas Peligrosas de Venado Tuerto en aquella época, José Luis Vázquez, expuso en la audiencia de hoy que "existe un informe de noviembre de 2011 de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor sobre el llamado "210183", que es la clave con la cual se hicieron las consultas sobre las patentes de esos vehículos y que se le atribuía a Tognoli".

Vázquez agregó que la Dirección General del Registro "informó en noviembre de 2011 que se hicieron 232 consultas con esa clave. Pero hay un segundo informe del mismo organismo realizado en 2016 que señala que con ese código se hicieron 179 consultas. Eso quiere decir que hay 53 consultas de diferencias entre ambos informes".

Vázquez afirmó que la existencia de dos informes oficiales "con diferencias muy notables, implica una manipulación de la prueba. Esa es una evidencia de que los informes son falsos", añadió. entonces Vázquez planteó en la audiencia que "hubo un falso testimonio agravado y falsedad ideológica del por entonces director del Registro, Likerman, quien declaró en el mismo juicio el martes pasado. El abogado pidió la detención de Likerman.

"Con este informe falso se construyó una imputación falsa. Y por ese motivo tienen que caer todas las indagatorias, todos los procesos dictados por el juez Carlos Vera Barros y declare nulo el juicio. El juicio no debe continuar".

La posición de Vázquez fue apoyada por las defensas de Ascaíni, a cargo de José Nanni, y de Tognoli, en manos de Eduardo Oroño. "Fue ostensible como, descaradamente el testigo Likerman mintió el relación a la existencia de esos informes cuando le tocó declara la semana pasada", expresó Oroño.

Los defensores coincidieron también en pedir la detención de Likerman. De esa forma, los abogados pidieron la nulidad del juicio porque hay dos informes de la misma Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor que dicen dos cosas distintas sobre la misma época en la que se pidió la documentación que es el momento en que Ascaíni, según la acusación, le pidió a la comisaría de Villa Cañás que le diga de quienes son los autos que lo seguían.

"Este juicio no puede continuar", afirmó José Nanni, el abogado de Ascaíni. "Estamos en un juicio basado en prueba manipulada, en instrumentos públicos que fueron fraguados. No sabemos cuáles de los dos informes son falsos. El marco de sospecha sobre estos oficios no permite ejercer la defensa", aseguró el letrado.





tonioli.jpg Tognoli, en la cárcel de Las Flores. Ahora enfrenta un juicio en Rosario. Foto: La Capital/S. Salinas.



El miércoles de la semana pasada, la fiscal subrogante que motorizó la investigación y posterior detención de Tognoli, Liliana Bettiolo contestó preguntas de la fiscalía y las defensas en este debate oral con cuatro causas unificadas y un total de 27 acusados.





La actual prosecretaria de la Fiscalía Federal Nº 1 admitió que la publicación de una nota periodística en un diario nacional impulsó el pedido de detención del jefe policial.





La fiscal dijo que tomó esa determinación "para preservar pruebas" y no pudo explicar cómo el expediente que tenía en su escritorio se había filtrado a la prensa.