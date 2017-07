Pasan a disponibilidad a cinco policías por una extraña evasión

Cinco policías que cumplían funciones en la seccional 22ª de Pérez fueron pasados a disponibilidad por disposición del Ministerio de Seguridad de la provincia después de que trascendiera la fuga de un preso ocurrida el martes pasado y la recaptura del mismo, la mañana de ayer en el domicilio de su pareja, en la zona oeste de Rosario.

Raul Ignacio A., de 19 años, se escapó el martes de la comisaría 22ª y los primeros datos recabados por el fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio Fernando Rodrigo indicaron que la celda donde supuestamente estaba detenido no presentaba signos de haber sido dañada para lograr el objetivo de escapar. Incluso, hasta ayer los pesquisas no habían podido determinar en qué momento ocurrió la evasión ni cómo fue la misma. "Fue aproximadamente entre las 18.30 y las 21 del martes. A las 21.45 me informaron desde la seccional que fueron a la celda y no estaba (el detenido)", comentó el fiscal.

Rodrigo expresó que la puerta del lugar de detención no presentaba signos de haber sido dañada y que con el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y la División de Judiciales a cargo de Silvina Pait, trabajaron desde las 22.30 hasta cerca de las 4 del miércoles. En ese marco, dijo, "se tomaron huellas dactiloscópicas, se relevaron daños, planimetrías y se incautaron los teléfonos de los policías que estaban de guardia. El próximo lunes estarían los resultados de estas medidas y así se podrá avanzar", subrayó.

Imputados

Rodrigo adelantó que los cinco policías que estaban de turno al momento de la evasión, entre ellos el subcomisario a cargo Gustavo Fernández, serán imputados por los delitos de "facilitamiento de evasión e incumplimientos de deberes de funcionarios públicos" en un audiencia que se llevará a cabo en los próximos días. Y agregó que fue allanada la seccional de la cual se "secuestraron celulares y el libro de guardia junto a aparatos de registros fílmicos".

En tanto, el fiscal precisó que el ladrón fue recapturado la madrugada de ayer y será imputado hoy por evasión, robo calificado con arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego y robo calificado en poblado y en banda.

El fiscal Rodrigo destacó la tarea realizada por la División Judiciales de la policía ya que la recaptura se dio en un corto tiempo. "Determinamos los diferentes domicilios donde podía estar. El juez autorizó las órdenes de allanamientos y en la madrugada con grupos especiales y de Judiciales dimos con él en la casa de quien sería su pareja, en pasaje Grela y bulevar Segui", finalizó. A. quedó alojado en la Unidad Penitenciaria 6 a la espera de la audiencia imputativa.