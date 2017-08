Para Pullaro, "hubo falta de controles e impericia" de parte de los policías de la 5ª

Pasado el mediodía de ayer el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, anunciaron ante la plana mayor de la policía provincial y los oficiales de más alto rango la creación de la Escuela Superior de Policía y de la Escuela de Especialidades para Funcionarios Policiales. Los convocados escucharon los discursos en una amplia sala de la sede local de Gobernación, pero más allá de todo, el tema excluyente fue la fuga de la seccional 5ª.

Así fue que tras el acto formal Pullaro no esquivó las preguntas. "Desde diciembre tuvimos 22 evadidos de comisarías y 19 fueron recapturados. En estos módulos la vigilancia debe ser permanente, no pueden dejar de ser controlados, y si las cámaras de vigilancia no funcionaban eso debería haber sido informado a los superiores. Pero no tenemos datos de que se haya hecho así". Y agregó que "los módulos tenían cámaras, caños estructurales, una malla metálica y un cerco perimetral pero se pudieron fugar igual. Evidentemente hubo falta de controles. Cinco policías son suficientes para controlar los módulos, eso en el caso que no haya impericias", aseguró.

Pullaro también dijo que "los detenidos iban a ser trasladados esta semana a las penitenciarías, porque lo ideal es que estos módulos sólo sean usados por 24 o 48 horas. Pero una policía que detiene más, que trabaja más, hace que colapsen los módulos. La obra pública que encaramos no es de un día para el otro y el sistema se complica. Para que esto sea posible es necesario que se concrete lo que estamos construyendo".

Para el ministro la investigación que pesa sobre quien hasta ayer fue comisario de la seccional 5ª, Luciano Quintana, de parte de la Fiscalía de Violencia Institucional a cargo de Karina Bartocci (ver página 34), no era causa para que no esté al frente de la seccional: "La Fiscalía actúa de manera independiente y si no imputa al funcionario policial no se lo puede sacar de su lugar de trabajo", aclaró.

Obras en marcha

El ministro detalló que la obra pública en las penitenciarías provinciales está en marcha y eso ayudará a descomprimir las comisarías: "Estamos ampliando las plazas de la cárcel de Piñero con la próxima inauguración del módulo 7; se está haciendo la alcaidía regional en 27 de Febrero y avenida de Circunvalación con plazas para 200 detenidos. sta es la obra pública más importante de los últimos años en la provincia, pero no se concretan de un mes a otro".

En cuanto a los números, el ministro Pullaro fue concreto: "Cuando asumió el gobierno del Frente Progresista teníamos 2.600 presos en comisarías y 2.300 en cárceles. Hoy tenemos 4.500 en penitenciarías y 600 en comisarías en toda la provincia". concluyó.