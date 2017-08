"Nunca tuve una clave de usuario del Registro Automotor"

El día en el Tribunal Oral Federal Nº 2 tuvo otro detalle destacable. Tanto el ex jefe de policía Hugo Tognoli como el sindicado narco Andrés Ascaíni solicitaron hacer uso de la palabra.

Tognoli habló para contradecir el testimonio de un abogado que entre 2010 y 2016 integró el área de informática del Registro de la Propiedad Automotor. El testigo había explicado cómo se gestionaban las claves para realizar las consultas sobre los dominios de los vehículos pero el ex jefe policial lo contradijo y pidió un careo.

"Yo nunca —dijo el principal imputado— tuve una clave de usuario porque era responsable y los responsables no teníamos una clave. Nunca en mis cuatro años de jefe de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, ni el año que fui jefe de policía, me enviaron desde el registro listados para que yo convalidara las consultas que realizaban mis subalternos. Sólo se me consultaba la cantidad de consultas a realizar. Nunca fui usuario ni tuve clave", dijo. Con las dudas planteadas el tribunal hizo ingresar nuevamente al testigo quien aclaró las dudas y evitó el careo.

Por su parte, Ascaíni denunció que el intendente de Villa Cañas, Norberto Raúl Gizzi, lo había presionado solicitándole dinero para una campaña electoral y que discutieron por eso. Ayer se esperaba el descargo del funcionario municipal, que se frustró por un nuevo cuarto intermedio.