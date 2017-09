"No quise que pasara, soy la única culpable"

El 6 de septiembre a las 23.40 Virginia Seguer le mandó un mail a su hermana y confesó el crimen.

"El viernes a las 8 me comunico con Diego, me dice que no puede pasar a buscarme. Media hora después (...) me dice que necesita hablar conmigo en el departamento (...) que alquilo hace años y del que tiene llaves. Subió y me dijo que tiene un problema que no puede solucionar. Que trató de hablar con su hermano y le subió la presión. Dijo necesitar un par de días para arreglarlo. Me quedé con él hasta pasado el mediodía. Después de declarar en la comisaría, llego a medianoche al departamento y me dice que había consumido ansiolíticos, que estaba alterado, que se durmió tres horas. A eso de las cuatro lo empiezo a interrogar sobre una deuda millonaria y un fideicomiso inexistente del cual me había enterado en mi declaración. Tuvimos una discusión con amenazas, insultos y agresiones (...) intenté separarme usando lo que encontré a mano. No pude con su tamaño, me defendí con un cuchillo que clavé numerosas veces. Cerca de las 5 cayó al piso sin vida. Revisé sus signos y no los tenía. Me quedé helada. Si llamaba a la policía no me iban a dejar terminar con mi vida y no puedo seguir con esto en mi conciencia. Arreglé unos asuntos, volví a limpiar porque no podía ver tanta sangre del hecho aberrante que había producido. No quise que esto pasara, soy la única culpable. Nunca tuve una deuda de esa envergadura. No tengo inmuebles, sólo un Corsa, ni mi familia posee bienes por esa cantidad. No tuve ni tengo cajas de seguridad. Y no huí, sino que me fui a un lugar apartado para quitarme la vida porque no puedo vivir con esto. Ya encontrarán mi cuerpo y mi auto".