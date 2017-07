"No hay nada irregular en la medida de arresto decidida sobre mi clienta"

"No hay nada irregular en la prisión domiciliaria que se la ha otorgado a mi clienta, Patricia Celestina Contreras, por lo que no se entiende la polémica generada en los Tribunales provinciales". Así se expresó el abogado Fausto Yrure, defensor de la mamá de Ariel Máximo "Guille" Cantero y el asesinado Claudio "Pajaro" Cantero, tras la nota publicada por La Capital en su edición de ayer, en la cual se dio cuenta de una discusión planteada a partir de la rapidez con la cual se le otorgó a la mujer la posibilidad de seguir detenida en la misma vivienda donde hace diez días fue apresada por la Policía Federal.

Contreras fue detenida en su casa de Caña de Ambar al 1800 por orden del juez federal Marcelo Bailaque y en el marco de la causa "Los Patrones". Sin embargo, a pedido de su defensa, "el magistrado le concedió a la mujer la prisión domiciliaria provisoria avisorando que esa será una decisión definitiva del juzgado ya que tiene un hijo de 12 años que está literalmente solo porque su papá y su hermano mayor están presos, su hermanastro aunque no vivía con él también está tras las rejas al igual que su hermana, y otro de los hermanos fue asesinado, motivo por el cual no tenía con quien quedarse. Además, el chico presenta una situación de extrema vulnerabilidad y eso se presentó ante el juez para que se le diera a Contreras la prisión domiciliaria, la que se convertirá en definitiva tras el informe socioambiental que la Justicia Federal debe concretar. Pero no estamos ante una situación «express», como se afirmó, sino ante la puesta en acto del interés superior del menor para que su madre lo cuide".

En ese sentido, Yrure recordó que "en la misma causa de Los Patrones hay otras diez mujeres imputadas, incluso con calificaciones legales más graves, y todas están bajo arresto domiciliario. Y eso no es caprichoso, sino una tendencia general que ha establecido la Justicia Federal en cuanto a su mirada de género sobre la mujer en prisión. Así, salvo casos muy extremos y de delitos muy graves, a las mujeres con hijos menores y teniendo en cuenta el principio de protección de éstos, les otorgan la prisión domiciliaria. Por ello no se puede hablar, como dijeron algunos, de privilegios".

En cuanto a la decisión adoptada por el juez provincial de Sentencia Julio Kesuani, quien coincidió en otorgarle a Contreras el mismo beneficio (ver nota central), el abogado expresó que su clienta "ya ha cumplido casi un año de detención domiciliaria en la causa instruida por el juez Juan Carlos Vienna, y cuando se firmó el juicio abreviado en el cual fue condenada por asociación ilícita se acordó una pena de 3 años, por lo cual ya podía solicitar la libertad condicional en tanto el tiempo transcurrido en prisión. Así, al homologarse el abreviado ella ya estaba en libertad y continuó en ese estado porque nada se lo impedía".

Lenta burocracia

Tras ello, por razones administrativas o burocráticas, el Tribunal no la llamó a notificarse de esa resolución y como ya estaba vigente el pedido de captura de la Justicia Federal se consideró que había entrado en rebeldía y profugada, pero en realidad seguía en su casa y su única presencia en Tribunales hubiese sido para notificarse de una situación de libertad de la que ya gozaba, lo que no tiene sentido".

Y aclaró Yrure: "De manera que ésto no debía revisarlo la jueza de Ejecucion Luciana Prunotto sino que hubiese correspondido que cuando ella se presentara la notificaran de la libertad y le levantaran la rebeldía y la orden de captura. Esa es la gran mentira que genera la polémica. ¿A qué va a ir una persona al juzgado de Ejecución cuando está pasado el tiempo para gozar de su libertad condicional porque ya cumplió más de un año de arresto domiciliario y a los 8 meses ya podía obtener la libertad condicional de la pena total de 3 años de prisión?"

"No hay mucho para revisar ni discutir —agregó el profesional—, mi clienta es una condenada primaria y las causas que tiene están en trámite, sin condena, que sería lo único que podría revocar una prisión condicional y domiciliaria. El juez Kesuani tomó la resolución acertada teniendo en cuenta lo decidido por su par federal y considerando la situación de debilidad del hijo de Celestina".