"No creo haber molestado a nadie", dijo el fiscal separado de la causa del jefe policial Rafaela

El fiscal Roberto Apullán, quien investigaba por presunto cohecho al jefe de la Unidad Regional V de Policía con sede en Rafaela, Adrián Rodríguez, fue desplazado hoy de ese caso por disposición del fiscal general Carlos Arietti, minutos antes de ingresar a la audiencia imputativa contra el policía.

La audiencia, realizada en la ciduad de Santa Fe, se iba a efectuar luego de dos suspensiones: una por orden del fiscal general, quien ordenó además la libertad de Rodríguez, y otra por enfermedad del imputado. Rodriguez está siendo investigado por el presunto pago de coimas para lograr un ascenso dentro de la fuerza.

"Estoy comunicando datos objetivos. Algunas causas se reasignaron por esta reestructuración. Hoy tenía una audiencia imputativa, se me comunicó eso, cancelé la audiencia. Los fiscales no hacen análisis políticos, no tenemos agenda política, solamente hago lo que me dice la ley actuando de acuerdo a los hechos".

Al ser notificado esta mañana, Apullán se retiró de los Tribunales y habló con la prensa: "Ahora elevaré el expediente al superior. Fui notificado a las 8.32. Yo venía investigando el caso (del comisario Rodríguez) pero esta causa surge de una anterior y esta tiene inicio el 3 de octubre. No siento nada, dormí muy mal, es la primera vez que me pasa algo así".





Consultado sobre qué razones le había dado para su separación de la causa, el fiscal comentó que "recibí una cédula y allí se me mencionan las reservas de las decisiones internas que se tomaron. Hay una reorganización en la Fiscalía y hay cuatro unidades de fiscales especiales y se estarán remitiendo las respectivas investigaciones. La asignación de casos no es una cuestión de los fiscales sino del fiscal regional".

Apullán recordó que "tampoco la causa de la Municipalidad está a mi cargo. El 11 de octubre se me solicitó el legajo, le fue entregado a la Fiscalía Regional y a partir de ahí no tuve más contacto con la causa". Otro caso que investigaba es la causa de las denominadas horas extra u Ospe, dentro de la Policía de la provincia.

Tras considerar que su situación no la tomaría "como un desplazamiento", Apullán indicó que tanto la causa de la Municipalidad de Santa Fe como el de las horas Ospe "pasarán a la Unidad de Delitos Complejos".

Sobre si consideraba que había cometido algún error en la investigación, Apullán señaló que "no, entiendo que nosotros nos anoticiamos de la denuncia de un hecho, ante eso tratamos de conseguir la mayor cantidad de elementos posibles. Entiendo que cumplí con mi desempeño. Pero eso no quita que si a alguien se le ocurre revisar mi desempeño no concluya otra cosa".



Y, tras un largo silencio tras la pregunta de si creía que había molestado a alguien, el fiscal respondió: "No, creo que no".