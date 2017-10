"Monchi Cantero" será indagado como autor del crimen de Diego Demarre

La jueza de Instrucción Delia Paleari ordenó llamar a declaración indagatoria a Ramón Ezequiel Machuca, conocido como "Monchi Cantero" y uno de los sindicados líderes de la banda de Los Monos, como autor del asesinato de Diego Demarre, quien fuera dueño del boliche frente al cual un día antes de su muerte había sido ejecutado a balazos Claudio Ariel "Pájaro" Cantero, por entonces jefe de la banda del barrio Las Flores.

La convocatoria a "Monchi" por este delito eleva a cinco la cantidad de homicidios por los cuales está señalado judicialmente e imputado como responsable. Por cuatro de los casos será juzgado a partir del 6 de noviembre próximo, si no prosperan una serie de planteos hechos por las defensas, con el resto de la banda en audiencias orales y públicas.

Acusaciones previas

Paleari citó para el viernes en su juzgado a Machuca, quien está preso en la cárcel de Piñero al igual que el resto del clan Cantero. En una breve resolución la magistrada se centra en el fallo de su antecesora, la ex jueza y diputada nacional electa Alejandra Rodenas, que el 6 de febrero pasado acusó a "Monchi" por los asesinatos de Nahuel César, Marcelo Alomar y Norma César, acribillados a balazos frente al Centro Municipal de Distrito Sudoeste, en Francia y Acevedo, el 28 de mayo de 2013.

La magistrada que ahora convoca a "Monchi" indica que Rodenas había planteado en la resolución de febrero, cuando procesó a Machuca, que ese triple homicidio se insertaba en un contexto más amplio, que es el de las venganzas desatadas a raíz del letal ataque contra "Pájaro" Cantero.

Paleari advirtió que para Rodenas el asesinato de Demarre, ocurrido un día antes del mencionado triple crimen frente al Distrito Sudoeste, también fue resultado de la planificación de "Monchi". Y que por esa razón su predecesora sobreseyó a Machuca por el encubrimiento agravado inicial que los fiscales le atribuyeron en el crimen del dueño del boliche. La razón no es, según Paleari, que Rodenas pensara que "Monchi" no participó de ese hecho. Solamente valoró que, por la prueba reunida, no debía ser juzgado por ocultar ese delito sino por formar parte del grupo que lo cometió.

Como el Código Procesal Penal determina que una condición esencial para encubrir un delito es no haber intervenido en él, Rodenas resolvió hace ocho meses el sobreseimiento de "Monchi" por encubrimiento agravado por estimar que fue un partícipe activo en ese homicidio. En ese sentido Paleari destaca que debe citar a "Monchi" a indagatoria dado que la resolución de Rodenas le marca un camino a seguir ineludible.

En su fallo del 6 de febrero, en un apartado denominado "La violencia sostenida", Rodenas se detiene en cómo había sido asesinado Diego Demarre en la esquina de Maipú y bulevar Segui. Según la magistrada, con un preciso conocimiento de lo que estaba por pasar, Machuca llamó a su padre de crianza, Ariel Cantero, y le dijo que agarrara "la radio", en alusión a un handy, minutos antes del asesinato: "Prendela y andá escuchando", le dijo.

A las 12.55 del mismo día de la ejecución, pocos minutos después del hecho, el policía Juan "Chavo" Maciel le preguntó "¿en qué calle pasó eso?" y Monchi respondió: "En Maipú y Segui". Minutos después Maciel le contó que Demarre agonizaba.

Acusaciones varias

Paleari es la única jueza a cargo de las causas del sistema conclusional que tramita los expedientes por delitos cometidos antes del 10 de febrero de 2014, cuando entró en vigencia el nuevo modelo de enjuiciamiento penal. Otros cuatro magistrados acusaron en fallos de primera instancia a Los Monos a partir de la prueba generada en 2013: Juan Carlos Vienna, Alejandra Rodenas, Patricia Bilotta y Luis María Caterina.

Además de los tres asesinatos ocurridos frente al Distrito Sudoeste, a "Monchi" Cantero se lo juzgará por ordenar la balacera contra una casa ubicada en Conscripto Bernardi al 6300, en el barrio de La Carne, acción que le provocó la muerte a Lourdes Cantero, una nena de 14 años, el 15 de mayo de 2013.