"Mi cliente está muy mal psicológicamente", dijo el defensor del exfiscal Fernando Rodrigo

al ex fiscal acusado de ordenar escuchas telefónicas ilegales, dijo esta mañana que su cliente "está muy mal psicológicamente" y que recibe apoyo de un profesional "para ir superando la crisis que implica toda esta movida". Víctor Corvalán, el abogado que defiende, dijo esta mañana que su cliente "está muy mal psicológicamente" y que recibe apoyo de un profesional "para ir superando la crisis que implica toda esta movida".









El letrado agregó además que la renuncia de su cliente al cargo de fiscal, formalizada ayer, "fue una decisión personal que adoptó frente a la investigación que se lleva a cabo y de la que no tenemos acceso ni conocimiento. Decidió dar un paso al costado para permitir al Ministerio Público de la Acusación hacer una investigación sin ningún tipo de inconveniente dado que su presencia dentro de la institución podría representar algún obstáculo".

Fernando Rodrigo, hasta ayer fiscal de la Unidad de Flagrancia y Juicio, renunció ayer tras ser denunciado por tres abogadas, entre ellas su ex pareja, de haber intervenido en forma ilegal sus líneas telefónicas.









En declaraciones al programa "Zysman 830", Corvalán dijo que Rodrigo renunció "para facilitar la investigación de Ministerio Público de la Acusación. Esto no significa un reconocimiento implícito de los cargos en su contra. Rodrigo estaba con licencia y veníamos manejando la posibilidad de que renuncie".

"Sobre la supuesta falta cometida, todavía no nos hemos explayado. Mi defendido todavía no tomó conocimiento de ningún cargo que se haya hecho en su contra. Por respeto a la propia fiscal interviniente, la doctora Benvenutto, quien no habló en los medios, hemos decidido guardar silencio. Cuando llegue el momento, ante el propio Ministerio Público de la Acusación, mi cliente hará oír su versión de lo que ha sucedido", agregó Corvalán.