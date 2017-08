Marcha en reclamo de justicia a cuatro meses de la muerte de la bibliotecaria en una seccional

Guillermo Paris, hermano de la bibliotecaria fallecida en la seccional 10ª, afirmó que "se pretende desviar la investigación para tapar lo que realmente ocurrió" en la dependencia policial.

mariaparis.jpg

En declaraciones a La Ocho, Guillermo brindó detalles de las presuntas irregularidades que hubo en la investigación.





"Desde el primero momento cuando llegamos a la comisaría con una de mis hermanas, atónitos luego de que nos informaran el fallecimiento de María de los Angeles, pedimos que nos dejaran verla y no nos permitieron porque tenía que llegar el fiscal", recordó Guillermo, quien agregó: "Hoy, a cuatro meses, entiendo por qué no permitieron verla. Yo pude ver todo el material fotográfico que está en la causa y mi hermana estaba llena de moretones, golpes. Es impresionante como quedó. Por eso no me dejaron verla".









"No tengo dudas de lo que pasó: la mataron. Ella no entró a la comisaría en esa situación. Además quisieron sembrar en la sociedad que elle estaba alterada psiquiátricamente o que había tenido un brote psicótico, como si ese tipo de personas no pudieran tener un tratamiento humanitario", remarcó Guillermo.





Pais dijo que "se quiere desviar de lo que realmente pasó. Es que fue la muerte de ella, privada ilegítimamente de la libertad, inmovilizada. Hubo abandono de persona, estuvo aislada, pero sin ser un delincuente ni tener una causa judicial".