Los familiares del taxista asesinado desafiaron a Pullaro y lo trataron de mentiroso

La hermana del taxista asesinado el último domingo en barrio Cura desafió al ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, a quién trató de mentiroso. "Que el ministro me venga a decir en la cara que mi hermano vendía droga", disparó en medio del dolor y la bronca por el homicidio.

"Estaba trabajando, es lo único que sé. Fue un impacto, no fueron ni tres ni cuatro ni dos. Fue uno solo en el cuello, en la oreja derecha, me lo mataron al instante", señaló, con lágrimas en los ojos, María Laura, hermana de Fernando Eduardo Groia, el taxista de 56 años asesinado el último domingo.

María también confirmó que el taxista tenía en su poder 1.000 dólares y 7.500 pesos, que eran de su propiedad. "Es la plata que le prestaron a mi hermana para viajar a Europa, que lo hizo y volvió el sábado y que mi hermana se lo devolvió", comentó en referencia a los dólares, al tiempo que contó que "la plata que él tenía eran 7500 pesos, como efectivamente dijo Pullaro, que es un mentiroso, porque esa era la plata de la jubilación, porque él había ido a retirarla".

Leer más: Investigan si el disparo que mató al taxista fue hecho desde el interior del coche

Y enseguida la apuntó a Pullaro, a quién desafío a que "el ministro venga y me diga en la cara lo que está diciendo por TV, si tiene la caradurez de decir que mi hermano que vendía droga".

En medio de su bronca y dolor también incluyó en su crítica al gobernador Miguel Lifschitz y a la intendenta Mónica Fein. "Yo le preguntó a usted ministro (Pullaro) que le pasó a mi hermano. Y al gobernador y a la intendenta, que no vinieron a ver qué le pasó a mi hermano. No tienen consideración. No se ocupan del pueblo, ni del taxista, no se ocupan de la gente que nos roba, como le pasó a mi hermano que lo mataron para robarle el celular y una cadenita de oro".

La hermana del taxista también reclamó saber si alguna de las 26 cámaras que hay en la zona, tanto privadas como públicas, "yo quiero saber si en esas cámaras no salió nada".

Respecto de si el taxista se podría haber resistido, lo rechazó de plano. "No, porque tiene una nena de 8 años que dejó ese hijo de p..., con una mujer joven, que es mi cuñada, y una madre a la que destruyó porque es el segundo hijo que entierra".

En este marco, los familiares del taxista asesinado (Fernando Eduardo Groias) también lanzaron una convocatoria para el próximo jueves, a las 19, para realizar una nueva marcha hacia Tribunales, que será la tercera bajo la consigna de Rosario Sangra, a la que convocan a taxistas y a toda la población y sin banderías políticas.