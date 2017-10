Lo condenan a 20 años por el crimen de un colectivero al que le sustrajo la moto

El 4 de febrero de 2015 Daniel Bracacini tenía 36 años y tres hijos de 12, 10 y 4 años cuando el 4 de febrero de 2015 fue mortalmente baleado dos hermanos que lo asaltaron y le robaron la moto Suzuki 125 en la que circulaba por la zona oeste de la ciudad. Los acusados fueron los hermanos Lucas y Sergio Méndez. En agosto, y a través de un procedimiento abreviado, el primero fue condenado a 18 años de prisión. Esta semana sucedió lo mismo con Sergio, condenado a veinte años como autor de "robo calificado por el uso arma de fuego" y "homicidio en ocasión de robo agravado como coautor".

"Estamos conformes con el fallo. Hubiéramos querido (una pena de prisión) perpetua, pero esas son las leyes. Además el fiscal Ademar Bianchini realizó un excelente trabajo, sin el cual hubiera sido imposible esta sentencia y poder llegar a esto", sostuvo ayer Vanesa Bracacini, hermana de Daniel, quien asistió con su madre a la audiencia en Tribunales en la cual jueces Alejandro Negroni, Juan Carlos Curto y Raquel Cosgaya declararon admisible el procedimiento abreviado acordado por la fiscalía y la defensa para resolver el caso sin llegar a juicio oral.

Atraco fatal

Un día antes del cumpleaños de su hijo mayor, Daniel iba a su trabajo como chofer de una línea de colectivos a bordo de su moto Suzuki de 125 centímetros cúbicos. Al llegar a Estados Unidos al 2800 —en inmediaciones de Circunvalación y 27 de febrero— fue abordado por dos personas que le apuntaron con un arma de fuego con la intención de robarle la moto y le dieron un tiro en la cabeza.

Esa misma tarde los vecinos del lugar señalaron a Lucas Méndez, de 20 años y con varios antecedentes por robos y hurtos, como el responsable.

Además la policía detuvo en una casilla a tres personas más. En esa vivienda precaria los uniformados hallaron la moto de Bracacini. Dos días después el juez Hernán Postma le dictó prisión preventiva a Lucas.

Daniel murió al día siguiente, el 5 de febrero de 2015, en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez. Esa misma mañana otro hombre de 53 años aseguró que minutos después del asalto a Daniel le habían robado la moto en el mismo lugar.

Profundo dolor

Los últimos dos años fueron muy tristes para Vanesa y su familia. Su madre y ella misma entraron en una etapa de profunda depresión; su sobrino más grande, hoy de 15 años, también está con una crisis emocional y los otros dos chicos "recién ahora se dan cuenta por lo que pasamos", contó la mujer con gran pesar a este diario.

"Todos los meses fui al tribunal. Cada semana me daba una vuelta para interiorizarme del caso, para seguir los pasos de los culpables, qué hacía el abogado de ellos y cómo se manejaba el juicio. Sin el trabajo del fiscal Bianchini no se habría podido arribar a una sentencia. El se esmeró como nadie, no dejó espacio para la defensa y cerró todo con pruebas contundentes", dijo Vanesa, para luego relatar que con la intención de entender más lo que estaba pasando se puso a estudiar derecho. "Largué por un tiempo hace dos meses cuando ya la cabeza no me daba para más".

Según relató la mujer, durante la última audiencia celebrada en Tribunales hubo dos hechos que le causaron indignación, según refirió. "Mientras a este asesino le leían la sentencia él nos miraba como sonriendo. Y cuando terminaron de leerla, lo miró al fiscal y lo amenazó: le dijo que nunca se iba a olvidar de su cara. Fue terrible", narró la hermana de Bracacini.

Así esta etapa del juicio llegó a su fin a través de un juicio abreviado. Detrás, en palabras de Vanesa, "queda una familia desaparecida, mucho dolor y soledad, porque tuve que enfrentar todo sola y quedamos muy heridos".