Liberaron al jefe policial de Rafaela que será imputado mañana

Minutos antes de que se vencieran los plazos para realizar la audiencia imputativa el comisario Adrián Rodríguez, detenido el lunes en su despacho de jefe de la Unidad Regional V del departamento Castellanos con asiento en Rafaela, fue liberado este mediodía por instrucción del fiscal regional de Santa Fe. La resolución ordena que continúe la investigación con el funcionario en libertad y hoy se especulaba —el silencio reinante impidió conocer precisiones— con que el policía sería imputado mañana a la tarde, más allá de que ni siquiera su abogado defensor pudo saber qué delito se le atribuye.Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se confirmó que la policía del departamento Castellanos está a cargo del subjefe de la URV, Marcelo Bustamante, hasta que se defina la situación de Rodríguez.En medio de un llamativo hermetismo, las razones de la detención de Rodríguez seguían siendo un misterio. Desde que fuera detenido sólo trascendió una presunción sobre una causa por "cohecho pasivo". Al respecto, el mismo lunes se hablaba de una denuncia derivada de la investigación sobre anomalías en horas extras al personal policial aunque también circuló la versión de que eso no tenía que ver con el arresto."Desconozco los elementos de la imputación ya que, conforme al Código Procesal Penal, no se puede acceder al legajo antes de la imputativa. Por ello, como aún no se hizo la audiencia, no pudimos conocer la materialidad de los hechos que se le atribuyen", explicó en declaraciones radiales el abogado de Rodríguez, Ramiro Díaz Duarte.La liberación de Rodríguez, quien desde agosto del año pasado estaba al frente de la URV y antes supo ser jefe de la URI con asiento en la capital provincial, se conoció este mediodía y fue manejada con el mismo hermetismo que su detención. El comisario fue detenido el lunes en su despacho de la Jefatura de Rafaela por orden de los fiscales María Laura Martí y Roberto Apullán en medio de un secreto de sumario que impidió saber por qué lo arrestaban.A cuentagotas, una versión daba cuenta de que afrontaba una acusación por cohecho pasivo que se desprendía de una investigación por presuntas irregularidades en horas extras al personal policial, lo que se conoce como "horas Ospe".En ese sentido, fuentes tribunalicias indicaban que la denuncia por coima se desprendía de la otra causa, pero se investigaba aparte. No obstante, también circularon otras versionas,ninguna confirmada ni desmentida por el silencio de los funcionarios.Ese hermetismo continuó al confirmarse la liberación del efectivo, resuelta mientras vencían los plazos para la realización de la audiencia imputativa. Al respecto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dio a conocer un comunicado que no aportó la información esperada por la prensa sobre el porqué de la detención."Sobre la causa en la que estaba detenido el exjefe de la Unidad Regional V, el fiscal Regional Carlos Arietti emitió la instrucción particular por la cual instruye a los fiscales que llevan el caso que sigan con la Investigación Penal Preparatoria con el imputado en libertad", señala el comunicado difundido esta tarde.El texto aclara que el dictado de instrucciones particulares "es parte de las funciones que tienen los fiscales regionales" según la ley de creación del MPA, antes de abundar sobre cuestiones técnicas —atribuciones de los distintos fiscales— que no aportaron información sobre la situación de Rodríguez."Fuimos notificados de esta circunstancia y de la consecuente suspensión de la audiencia imputativa", señaló el abogado de Rodríguez, que se enteró de la liberación "a las 13.50 a través de una oficial de Asuntos Internos". Díaz Duarte había pedido el tratamiento conjuntode la prisión preventiva en la misma audiencia, pero sin saber de qué se acusaba a su cliente."Al no realizarse la audiencia no pudimos conocer la materialidad de los hechos que se le atribuyen", dijo el defensor, y añadió que Rodríguez está a disposición de los fiscales"para que se aclare esta situación".También la cartera de Seguridad provincial está a la espera de la audiencia imputativa para saber cómo proceder. "Sabemos que fue detenido y liberado, aunque sería imputado. Se habló de cohecho, pero sin detalles. La Unidad Regional está a cargo del subjefe y esperamos ladefinición de la situación de Rodríguez para ver cómo continuamos con las actuaciones administrativas correspondientes", dijo esta tarde un portavoz del ministerioque encabeza Maximiliano Pullaro.