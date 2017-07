La viuda del suboficial Cejas expuso su reclamo al ministro de Gobierno

"Creo que me escucharon y me entendieron. Se va a investigar y me voy a volver a reunir con ellos la semana que viene. Hay muchos puntos de la causa de Pablo que no son correctos y son ellos los que pueden interferir y meterse más en la investigación porque a mí no me están dando respuestas", sostuvo ayer la viuda del policía Pablo Cejas luego de reunirse con el ministro de Gobierno santafesino Pablo Farías. No obstante, antes de retirarse Nancy Scarfone no dejó de criticar la investigación sobre el crimen ocurrido una semana atrás en el humilde barrio Yapeyú de la capital provincial. "Llama la atención, por ejemplo, que todos los detenidos recuperan demasiado rápido la libertad. También me sorprende que no tengo información sobre el fiscal, que no me informa nada".