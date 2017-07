La viuda del policía asesinado en Santa Fe no descarta "ninguna hipótesis"

"No descarto nada. No se bien que pasó, pero no descarto nada", dijo Nancy Cejas, la viuda del policía Pablo Cejas, quien fue asesinado a balazos la noche del martes en Santa Fe.

En declaraciones al programa "Zysman 830", la mujer se mostró consternada y muy golpeada por el brutal crimen de su marido quien había denunciado hace poco tiempo los entramados que unían a narcotraficantes con policías. De hecho, el policía y su familia estaban un programa de protección de testigos.

"No me informaron nada. No sé cómo está la causa judicial ni que se está haciendo para buscar a quienes mataron a mi marido. Un día antes de todo esto, fue un día normal. Pablo fue a hacer un adicional al banco, después me hizo los mandado. Lo llamó a un amigo. Nunca se iba de casa sin avisar", recordó Nancy.





Pablo Cejas fue asesinado antenoche en el barrio Yapeyú de Santa Fe de varios disparos. Se cree que se cruzó con vendedores de droga y lo ejecutaron de diez balazos.





Nancy dijo a La Ocho que no descarta ninguna hipótesis. "No sé bien qué pasó, pero no descarto nada. No creo que para robarte un celular te maten a balazos".









Nancy recordó que Pablo y ella estaban dentro de un programa de protección de testigos. "Estábamos conformes. Pablo tenía que avisar cuando salía a trabajar. Si Pablo no contestaba, me llamaban a mí". La mujer ratificó que Cejas "había sido baleado en cuatro veces "por denunciar las mafias policiales".





"Yo supongo que todos tenemos miedo. Pablo decía que no tenía miedo, pero supongo que sí lo tenía. El tenía un hijo chiquito y supongo que temía por él. Nunca tuve el apoyo de nadie, ni con Pablo vivo y ahora con todo lo que pasó nunca tuve contacto con jefes o funcionarios. Nadie se acercó a decirme nada".