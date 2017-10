La trama detrás del crimen de Milton González, el adolescente baleado en barrio Gráfico

Los vecinos de Magaldi al 8700 dijeron que durante todo el martes en el barrio Gráfico se respiró un aroma tenso. "Cuando un auto que no es de acá pasa tres o cuatro veces seguidas por una cuadra, metete adentro porque se vienen los tiros", reseñó ayer una vieja habitante de ese barrio de la zona oeste. Y esa premonición se concretó al caer la noche cobrándose la vida de un pibe de 17 años y dejando herido a otro. Tres muchachos llegaron en un Volkswagen Gol gris y estacionaron frente a lo que hasta el viernes 8 de septiembre, el día en que fue asesinada Daiana Débora Jiménez, era un quiosco. El trío se bajó y parlamentó con Silvia, la mujer que compró la casa tras ese homicidio. La mujer contó ayer a La Capital que la apretaron diciéndole que s tenía que ir porque allí iban a poner un búnker de venta de drogas. "El que hablaba, el más malo, dijo que él vendía drogas en el cruce de Nocetto y Urquiza (a esa altura llamada Camino de las Carretas). Y había dos mas, uno de pelo corto y otro de pelo largo enrulado", describió.

Fuentes allegadas a la pesquisa, en manos del fiscal Luis Schiappa Pietra, indicaron que no era la primera vez que el Gol gris, patente JJY059, daba vueltas por el barrio. Incluso, el mismo martes un llamado al 911 denunció que poco antes de las 19 desde ese auto habían disparado varios tiros contra una casa de Calasanz al 9000 (la prolongación de Mendoza al oeste). Quince minutos después la suerte para los que iban en el Gol había cambiado. Mientras el vehículo llegaba al quiosco para parlamentar con Silvia, tres hombres en otro auto esperaban agazapados para cruzarlos y devolverles plomo.

Persecución fatal

Entonces todo fue cuestión de segundos. "Cuando los del Gol se iban tras apretar a la vecina aparecieron los del otro auto de la nada y los corrieron a balazos limpio. Los persiguieron hasta un campito que esta a unos 200 metros y les dieron con todo", explicó un hombre venciendo las ataduras del miedo. "Ahora todos en el barrio esperamos el vuelto, nada bueno va a traer esta muerte", dijo por lo bajo refiriendose al crimen de Milton Nahuel González, el chico de 17 años víctima de esa balacera.

Milton era "el pibito de pelo largo enrulado" del que habló la vecina de Magaldi al 8700. Vivía en el barrio La Granada y por sus facciones lo identificaban con el asesinado Claudio "Pájaro" Cantero, líder de Los Monos. En una primera instancia fuentes policiales dijeron que el chico era su hijo y más tarde que era su ahijado. Pero allegados a su familia reconocieron que no había lazo familiar entre González y Cantero, salvo que la mamá de Milton y la ex esposa de "Pájaro", Lorena Verdún, "eran amigas".

Lo cierto es que en el tiroteo el Volkswagen Gol fue perforado por varios plomos y Milton recibió heridas en una pierna y el omóplato izquierdo. Quien manejaba el auto también resultó herido pero pudo trasladarlo hasta el Policlínico San Martín, a unas 30 cuadras de la escena del hecho. De allí el adolescente fue derivado al Heca, donde cinco minutos antes de las 21 del martes falleció en el quirófano. "Nadie se puede explicar qué hacía en ese auto y del otro lado de la ciudad", explicó un allegado a Milton.

"Esto fue así. Uno de los muchachos del barrio Gráfico que tenía una bronca que arreglar, lo vino a buscar a La Granada. El pibe se enganchó y fue. Y pasó lo que todos saben", explicó un conocedor del barrio que vio nacer a la banda de Los Monos.

Hace un mes

La medianoche del viernes 8 de septiembre dos hombres llegaron hasta el humilde quiosco de Magaldi al 8700 donde el martes se inició el drama. Daiana Débora Jiménez, de 19 años, atendió el llamado mientras su hijo de un año y medio jugaba en el piso. Tras una breve discusión uno de aquellos hombres disparó al rostro a la chica y la mató. El caso fue investigado como un robo seguido de muerte, aunque la vecindad sigue hasta hoy poniendo en duda esa hipótesis. "Ahí se vendía droga", contó una vecina. Por el hecho fue imputado Jonatan Nahuel B., cuya prisión preventiva vence mañana. Tras la muerte de Jiménez su viudo vendió la propiedad a Silvia, la vecina que hoy la habita.

Esta mujer recordó que desde el domingo era amenazada y que eso se repitió el martes, alrededor de las 19.15. "Me dijeron que tenía que dejar la casa porque iban a poner un búnker y que si no les hacía caso iban a volver a la noche a tomar otras medidas. Yo les dije: «Bueno, si tanto dicen que son de los Cantero por qué no tiran». Y me dijeron que no porque respetaban a las mujeres. «Pero si paso y veo un hombre le tiro»", escuchó Silvia del líider del grupo.

Cuando los tres del VW Gol se fueron haciendo disparos al aire los persiguió otro auto en el cual los vecinos dijeron que iban los hermanos Claudio y Gonzalo V. y un tal "Pilín". El VW Gol fue alcanzado por siete impactos: cinco sobre el lado izquierdo, uno en el baúl y otro en el vidrio trasero derecho.

El conductor fue hasta el Policlínico San Martín y dejó a González, pero cuando la policía quiso identificarlo se fue perseguido por un patrullero. Al consultar el dominio del Gol saltó que tenía un pedido de secuestro por un abuso de armas contra una vivienda de Mendoza al 9900 pocas horas antes del incidente de Magaldi al 8700. Tras una persecución de cuatro kilómetros, en Guatemala y French el vehículo fue alcanzado. Su conductor fue identificado como Ezequiel A., de 28 años, y habitante de Camino de las Carretas al 9300.

perforado. El VW Gol en el que iba Milton González fue alcanzado por siete proyectiles. Dos mataron al pibe.