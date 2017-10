La Cámara Penal redujo condenas a policías acusados por la muerte de Jonathan Herrera

En en mismo fallo que se conoció hoy, los jueces Javier Beltramone, Bibiana Alonso y Georgina De Petris resolvieron confirmar la sentencia absolutoria a Gladys Galindo y revocar la sentencia de primera instancia para Francisco Rodríguez, Luis Alberto Sosa y Alejandro Gálvez.





Según fuentes judiciales, estos dos últimos recibieron una rebaja de pena que quedó en 2 años de prisión de ejecución condicional, mientras que la sanción para Rodríguez quedó en 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional.





jonathan2.jpg Los familiares realizaron esta mañana una movida en los Tribunales provinciales. Foto: La Capital / Leonardo Vincenti



Santiago Bereciartúa, abogado querellante, dijo tras conocerse el fallo "la familia está muy triste y con mucha bronca después de tanta lucha. Lamentablemente, la Cámara no se hizo eco de la acusación que hicimos ni de los agravios que presentamos por el fallo de primera instancia, que ya de por sí no contentaba a la familia. Lo único que hizo este fallo fue reducir penas en el caso de los oficiales Sosa, Gálvez y Rodríguez y no cambió ninguna calificación".