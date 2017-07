Investigan denuncia de una empleada municipal por supuesto acoso sexual

Una empleada de la Dirección General de Defunciones y Cementerios de la Municipalidad de Rosario denunció a dos compañeros de trabajo por acosarla sexualmente. La mujer, que actualmente está con licencia médica, señaló que desde el área municipal donde presta servicios le dijeron que los supuestos acosadores serán desplazados.

En diálogo con el programa De 12 a 14 la denunciante, identificada como Yolanda, señaló que dos compañeros de trabajo "se masturbaron" frente a ella y le solicitaron "que los trate de una manera particular". Esa situación es lo que denunció el pasado 15 de junio ante un Centro Territorial de Denuncias (CTD) y en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Por un reclamo

Siempre según el relato de Yolanda, el acoso comenzó cuando ella solicitó que en la Dirección se concursaran los cargos jerárquicos. "Un día Flavio C. me obligó a tocarle el pene. También me pedía que me quedara después de hora y me decía que si no lo hacía podía perder muchas cosas. Llevaba todos los días una navaja", comentó en la entrevista televisiva.

"Estoy con licencia mientras estas dos personas siguen en sus puestos de trabajo. Hoy me llamó la abogada de Servicios Públicos y me prometió que no iban a trabajar más, supuestamente hasta que se comprobara lo contrario", indicó. Y agregó: "Le pido a la fiscal que agilice la situación. Así como me sucedió a mí seguramente ya le pasó a otras personas".

Al respecto, desde la oficina de prensa del Ministerio Público de la Acusación se confirmó la presentación de la denuncia que es investigada por la fiscal Carlas Cerliani de la Unidad de Delitos Sexuales, quien se encuentra en feria hasta el lunes próximo. No obstante, el parte dice que "antes de la feria la fiscal ordenó medidas tendientes a verificar los datos que fueron aportados en la denuncia" y seguramente tomará nuevas medidas a su regreso.