Indagarán a la nueva sospechosa por el crimen de María Marta García Belsunce

Inés Dávalos Cornejo, la ex mujer de Nicolás Pachelo, será indagada mañana por el homicidio de María Marta García Belsunce y aceptará someterse a los análisis de ADN para comparar su perfil genético con la sangre de mujer hallada en la escena del crimen. Además, sostendrá su inocencia y dirá a los fiscales que no estaba en el country Carmel de Pilar al momento del asesinato. En tanto, Pachelo pidió una postergación y no se presentará a su indagatoria el martes porque su abogado, Roberto Ribas, tenía programado de antemano un viaje al exterior.

Dávalos Cornejo irá a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Pilar en compañía de sus abogados Francisco García Santillán y Diego Olmedo, quienes ejercerán una defensa independiente,ya que no tienen ningún vínculo con Pachelo.

Fuentes de la defensa de Dávalos aseguraron que la ex mujer de Pachelo (se divorciaron en 2009) "se someterá a todas las preguntas de los fiscales" Andrés Quintana y María Inés Domínguez y anticiparon que "va a aceptar entregar una muestra de sangre para los cotejos de ADN".

Es que en la escena del crimen de María Marta fueron halladas en una pared manchas de sangre que al ser analizadas revelaron la presencia de dos perfiles de ADN masculinos y uno femenino que nunca fueron identificados y dieron negativos con todos los familiares, conocidos y sospechosos, entre ellos el viudo Carlos Carrascosa y el propio Pachelo.

El ADN del "hombre 1" se encontró en una viga del techo del baño y en la antesala mezclado con sangre de la víctima. El perfil del "hombre 2" fue hallado en la viga del techo del baño mezclado con el del "hombre 1", mientras que el ADN femenino distinto al de la víctima se halló en la alfombra de la antesala del baño.

Antes no, ahora sí

En 2007, al inicio del juicio oral a Carrascosa, tres de los fiscales de ese debate (John Broyad, Diego Grau y Jorge Apolo) convocaron a varios familiares, vigiladores y otras personas del country a una extracción de sangre voluntaria para los análisis de ADN, pero en aquel momento el abogado Ribas presentó un escrito en el anunciaba que Dávalos no iba a entregar su perfil genético.

Respecto a lo que dirá mañana sobre qué hizo el 27 de octubre de 2002 cuando asesinaron a María Marta, las fuentes indicaron que Dávalos explicará que no estaba en el country Carmel a las 18.30, el nuevo horario del crimen establecido por el forense que hizo la autopsia, ya que se había ido temprano rumbo a Capital Federal donde a la noche asistió a un recital de Diego Torres.

"Dávalos explicará que aquel día se fue temprano de Carmel, que como había tenido un accidente de tránsito no estaba manejando y que salió caminando por la guardia con un huevito porta bebé con su hijo nacido 20 días antes y otro de sus hijos para tomar una combi que la llevó a Capital Federal".

Además, negará ser la "Dama de rosa" que fue vista salir de la casa de Carrascosa detrás de los médicos de la ambulancia el día del crimen y cuyo identikit fue elaborado por Nora "Pichi" Burgues de Taylor, amiga de la víctima y vecina del country .

El viernes pasado, a pocos de que se cumplan 15 años del crimen, los nuevos fiscales puestos a investigar el caso antes de que prescribiera, citaron a indagatoria a Pachelo y a Dávalos como sospechosos de cometer el crimen de la socióloga con seis balazos en la cabeza.

La imputación

Los fiscales indagarán a Pachelo y Dávalos por "robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio críminis causa agravado", es decir que mataron para ocultar otro delito y lograr la impunidad, lo que prevé prisión perpetua.

El robo de un cofre de la asociación benéfica "Amigos del Pilar" que María Marta guardaba en su casa con dinero, tres chequeras y la llave de una caja de seguridad, es el posible móvil del crimen.

Luego de nueve meses de trabajo y analizar los 42 cuerpos de la causa, los fiscales tienen sospechas de que Pachelo y Dávalos estaban en el country al momento del crimen y que la hipótesis que apuntaba al vecino sospechoso por sus antecedentes de robos, no fue investigada como era debido por el fiscal original del caso, Diego Molina Pico.

a declarar. Inés Dávalos Cornejo será indagada mañana en Pilar.