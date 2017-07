Imputan por robos a un infiel guardia de seguridad en el shopping Alto Rosario

El juez penal Héctor Núñez Cartelle dictó ayer a la mañana la prisión preventiva por el término que marca la ley (60 días) a un muchacho de 25 años al que la Fiscalía imputó por haber robado al menos cuatro locales comerciales del shopping Alto Rosario, donde trabajaba al servicio de la empresa de seguridad que custodia el complejo comercial. En el marco de la pesquisa, tanto el dinero como los objetos robados fueron hallados en la casa del acusado.

La investigación se inició el día 18 de julio cuando el responsable de la empresa de seguridad del shopping fue notificado de que las cámaras de videovigilancia del complejo habían registrado que a las 4 de la mañana de ese día un ex empleado de la firma había ingresado a tres locales de los cuales se llevó dinero tras forzar las cajas y algo de mercadería. En un cuarto local, dijo la fiscal Juliana González en la audiencia imputativa realizada ayer, el hecho quedó en grado de tentativa.

Registrado en video

Con la filmación en su poder, la fiscal ordenó allanar la casa del sospechoso, lo que se hizo el viernes. En ese procedimiento no sólo se apresó al joven, identificado como Miguel Angel C. del C., de 25 años, sino que también se incautaron las prendas que vestía al momento de los hechos y dinero en efectivo.

Según quedó acreditado en las filmaciones, el ingreso del empleado infiel a los negocios se produjo por el techo de los mismos haciendo boquetes y valiéndose de los conocimientos que tenía del lugar, ya que es un ex empleado de la empresa que brinda seguridad en ese centro comercial.. Asimismo, en la audiencia que presidió el juez Núñez Cartelle quedó acreditado que el muchacho contaba con prisión domiciliaria en virtud de un hecho de robo agravado de similares características ocurrido el 31 de marzo en el mismo centro comercial.

Así las cosas, Miguel Angel C. del C. quedó acusado de tres hechos de "robo agravado por escalamiento" y un hecho de "robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, en concurso real", mientras que la investigación ahora se dirige a identificar a un supuesto cómplice del ladrón.