Identificaron a un hombre que hallaron asesinado

El joven que la mañana del miércoles fue hallado asesinado junto a la colectora de la avenida de Circunvalación, en inmediaciones del ingreso al camping del Parque Regional Sur de Villa Gobernador Gálvez, fue identificado como Brian Ezequiel Chamorro, de 20 años y afincado en la zona suroeste de la ciudad, según confiaron fuentes de la policía provincial y del Ministerio Público de la Acusación.

El cuerpo de Chamorro presentaba al menos cinco disparos de arma de fuego en el tórax y no portaba documentación alguna cuando la policía lo ubicó tras la denuncia de vecinos al 911. El fiscal Rafael Coria, a cargo de la pesquisa, dijo entonces que se abrían dos hipótesis sobre el caso: que la víctima haya sido asesinada en el mismo sitio donde fue hallada y arrastrada un corto trecho, o que fuera asesinada en otro lugar y arrojada en la colectora de la avenida.

¿Es el mismo?

Ayer, fuentes de la Fiscalía aseguraron que fue el abuelo materno del muchacho el que tuvo la infausta tarea de reconocer su cuerpo en el Instituto Médico Legal y dio como domicilio del joven la zona de Pedro Lino Funes al 3400. Y confiaron que en un primer momento "las pericias dactiloscópicas habían dado negativas" y que eso podía ser por "ser indocumentado y no tener DNI o no poseer antecedentes penales ya que no se registra coincidencia de huellas en los registros".

No obstante, en los archivos policiales el nombre de un tal Brian Chamorro aparece vinculado al menos en tres hechos delictivos cometidos en los últimos tiempos y el fiscal Coria trata ahora de saber si está ante la misma persona. El 31 de julio de 2016 Chamorro ingresó al Hospital de Emergencias con heridas de arma blanca en dorso y cadera y dijo que fue atacado en Barra y Virasoro en medio de una gresca callejera.

En tanto,el 12 de julio el joven había sido apresado por agentes de la seccional 19ª en Pedro Lino Fúnes y Eva Perón junto a una joven de 24 años y otro muchacho de la misma edad, secuestrándoles una imitación de revólver hecho en plástico. Y el 3 de marzo de 2015, en Gutenberg y Eva Perón, lo detuvieron junto a otro joven de 20 años cuando portaban un revólver calibre 32 largo con tres cartuchos en su tambor.