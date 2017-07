Galfrascoli: "No hay ningún elemento que una lo que le pasó a Pablo Cejas con sus denuncias"

El subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales Rolando Galfrascoli aseguró que no hay ninguna prueba que relacione el crimen del cabo de policía Pablo Cejas, asesinado en la capital de la provincia, y las denuncias que realizó sobre connivencia entre las fuerzas de seguridad provinciales y el narcotráfico.

Asimismo, afirmó que el hecho de que a Cejas lo hayan asesinado en un lugar y luego hayan movido el cadáver para abandonarlo en el barrio Yapeyú revela que se quiso borrar todo rastro materialidad que pueda llevar a los autores del crimen y, claro está, a sus motivaciones.

"Hoy no hay ningún elemento de prueba o indicio o sospecha que una formalmente ni materialmente lo que le pasó a Pablo Cejas ni con sus denuncias ni con su rol de policía en actividad y tampoco con la hipótesis de robo", enfatizó el funcionario provincial en declaraciones a LT10.

"Que en algún momento esto pueda cambiar, que en algún momento la sospecha primaria o el indicio más fuerte o la hipótesis más fuerte se contamine, se complemente con alguna de las otras, lo veremos en su momento", añadió Galfrascoli.

Lo dijo en sintonía con las afirmaciones que hizo hoy el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, quien garantizó que se está llevando adelante "una investigación muy importante" para esclarecer el caso, y señaló: "Es una causa relevante por lo que representaba Cejas fundamentalmente en Santa Fe, por las denuncias que él mismo había llevado adelante".

Galfrascoli aseguró que hay un montón de evidencia que está pero que no se puede contar porque la investigación está en una "etapa de provisoriedad", y añadió: "Que la prensa no la conozca, que nosotros no la podamos contar, no quiere decir que no exista; existe actividad probatoria, procesal, que va indicando un camino".

"El Estado tiene que seguir trabajando muy fuertemente para poder rápidamente llevar la mayor cantidad de prueba posible para esclarecer el caso"

"En su momento estos elementos se van a dar a conocer, y eso se va a hacer cuando podamos tener sentados en el banquillo de los acusados a una o varias personas determinadas a las que se les impute el delito, ahí hay que mostrar las cartas", garantizó Galfrascoli.

Asimismo, destacó que "el Estado tiene que seguir trabajando muy fuertemente para poder rápidamente llevar la mayor cantidad de prueba posible para que el Ministerio Público de la Acusación, junto con su propia actividad probatoria, esté seguro de encarar una segunda etapa en el proceso penal".

Finalmente, detalló que "en los allanamientos del otro día se fue a un lugar donde se pudo haber producido o el enfrentamiento o la ejecución unilateral", y fue más allá: "Al cuerpo lo tuvieron que mover porque si lo dejaban en ese lugar quedaba claro el vínculo con los autores. No es lo mismo 150 metros en el centro de Santa Fe que en barrio Yapeyú".