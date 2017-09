Galassi admitió que "la policía tiene muchos hombres que incurren en el delito"

El presidente del bloque socialista en la Cámara de Diputados provincial, Ruben Galassi, admitió que hay muchos policías de la fuerza que "incurren en el delito", pero destacó el trabajo que viene realizando Maximiliano Pullaro al frente del Ministerio de Seguridad.

"Lamentablemente, la policía tiene muchos hombres que incurren en ilícitos, pero lo importante a destacar es que hoy en Santa Fe hay instituciones que funcionan", señaló el exministro de Gobierno acerca de la detención del otrora jefe de la policía provincial, Rafael Grau, junto a José María Leiva y Ariel Villanueva, otros hombres de la fuerza.

En ese sentido, Galassi destacó la tarea que está desarrollando el ministro de Seguridad provincial. "Maximiliano Pullaro está llevando adelante el trabajo con el apoyo de un gran equipo y el respaldo del gobernador Lifschitz", dijo.

El diputado socialista salió al cruce de las declaraciones del legislador del Frente Para la Victoria, Leandro Busatto, quien sostuvo que con el gobierno actual "la policía de Santa Fe no se ha vuelto confiable", al tiempo que no descartó citar a Pullaro a la Legislatura.

"Hay muchos que tienen discursos teóricos con soluciones fáciles, pero no sé si podrían manejar un solo día la seguridad de una provincia", deslizó Galassi, en alusión al legislador Leandro Busatto, aunque sin nombrarlo. Y agregó: "No me apresuraría en sacar conjeturas partidarias para obtener algún rédito sino apoyar el pleno funcionamiento de cada uno de los poderes".