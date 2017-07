Fue a pedir un turno para su mamá y terminó robándose todo lo que había en la clínica

A cara descubierta y con asombrosa tranquilidad, un hombre robó todo lo que pudo de una clínica de estética y también a las empleadas y a los pacientes que había en el lugar. El hecho sucedió este mediodía en el Centro Médico España, de calle Brown al 1600.

El robo comenzó a consumarse cuando un hombre tocó el portero de la clínica para pedir un turno para su mamá, pero cuando logró ingresar a punta de pistola se robó todo lo que había: desde el televisor que estaba en la sala de espera hasta las pertenencias de la empleada y los pacientes.

En el medio el delincuente, se robó los celulares y las pertenencias de las personas que estaban en la clínica, las computadoras de los consultorios, dinero en efectivo (unos 4.000 pesos) hasta un equipo médico valuado en varios millones de pesos.

"Llamó por el portero eléctrico para pedir un turno para su mamá", contó la empleada, quien no podía entender el descaro del ladrón, quien actuó a cara descubierta, pero que no quedó registrado en ningún lugar porque en la clínica no hay cámaras de video vigilancia.

"Suponemos que lo estaban esperando", atinó a decir la empleada, sobre como había hecho para llevarse todos los elementos que había sustraído.

Por razones de jurisdicción interviene personal de la seccional 3.