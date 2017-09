Familiares de policías implicados en dos muertes reclamaron justicia en Tribunales

las muertes de David Campos y Emanuel Medina, ocurrida el 23 de junio pasado en Arijón y Callao, se concentraron esta mañana en Pellegrini y Moreno para pedir justicia. Familiares de los 16 policías que están implicados en, ocurrida el 23 de junio pasado en Arijón y Callao, se concentraron esta mañana en Pellegrini y Moreno para pedir justicia.









"Las familias decidieron marchar para pedir justicia y la libertad de los policías. Hay mucho malestar porque no hay evidencias suficientes para imponer presión preventiva. Hay muchas pericias que, creemos, no son suficientes. Dejan muchas dudas y como dice nuestro Código procesal, in dubio pro reo, la duda favorece al acusado, y en este caso no se está respetando", expresó Evelyn Andriozzi, una de las abogadas que defienden a los policías.





azules2.jpg Pellegrini y Moreno. Familiares de policías cortaron el tránsito. Foto: La Capital / Sebastián S. Meccia.



En declaraciones a La Ocho, Andriozzi se refirió a las pericias balísticas, la Policía Federal deja en claro que ambos revólveres fueron utilizados o percutados, porque tienen pólvora en su cañón. No se puede determinar la data exacta, pero si fueron percutados. asimismo no se demuestra una cadena de custodia. No tuvimos acceso a ella o no hubo. Eso es lo que planteamos como parte de la defensa".









"Hay otra arma que estaba en poder de las víctimas que fue percutada, que tenía vainas que corresponden a ese calibre y que fueron percutadas por esa arma. Resulta que se la descartó porque dijeron que estaba cerca de otro cuerpo y que por eso esa persona no pudo", agregó la abogada.





azules3.jpg La protesta de los familiares de los policías se hizo en Pellegrini y Moreno. Foto: La Capital / Sebastián S. Meccia.



Andriozzi agregó que hay un examen de dermotest positivo en una de las personas fallecidas "hecho por barrido electrónico y por el Conicet, sin interferencia de las defensas. Nosotras no interferimos en ninguno de estos aspectos. El dermotest fue positivo por tres elementos: bario, plomo y antimonio. El bario sólo se puede encontrar cuando se detona un fulminante. A nuestro criterio podemos decir que esa persona disparó un arma".