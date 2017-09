Falta determinar los motivos del ataque y si hubo un instigador

A pesar de lo "prolija" de la persecución policial en la que terminaron detenidos Gonzalo A., quien pasará preso los próximos 40 días según lo resuelto en la audiencia imputativa de ayer; y Matías R., de 17 años, quien está a disposición del juzgado de Menores Nº 3, lo que aún resta por saber en la investigación es qué mensaje intentaron transmitir las balas arrojadas por los jóvenes a los autos estacionados en el predio de Oroño 4700 y si lo hicieron por su cuento o hay un autor intelectual o instigador del episodio.

En un primer momento algunos vecinos dijeron que el predio era alquilado por el ex novio de Vicky Xipolitakis, Leandro David "Lelo" Pérez, pero los abogados del comerciante lo desmintieron en forma categórica y dijeron que el mismo es dueño de un local sobre avenida Pellegrini, a unas 50 cuadras del lugar del ataque. "Nuestro cliente no tiene ni tuvo ninguna relación con el predio atacado a balazos el martes. No es dueño ni inquilino del lugar"

Quien se presentó ayer ante la Justicia como titular del predio fue Jorge Raúl P., quien no aportó datos de interés para la causa y adujo no conocer los motivos de la balacera sobre los vehículos.