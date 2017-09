Ex productor de cumbia fue imputado por lavado de activos

El ex productor de espectáculos de cumbia de la ciudad Santa Fe, Raúl Narciso "Beto" Basimiani, sumó ayer un nuevo capítulo en la Justicia federal tras ser indagado e imputado por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Idéntica suerte corrió su pareja, Angélica Soledad González, a quien el juez Francisco Miño acusó de lavado de activos en relación a dos propiedades ubicadas en el barrio Guadalupe Oeste, donde residían.

Según la investigación del fiscal federal Walter Rodríguez, la pareja habría adquirido dos propiedades con fondos provenientes de la venta de estupefacientes, actividad ilícita desarrollada en los últimos años por el bailantero. Esas propiedades se encuentran ubicadas en Castelli al 1700 y en Mitre al 7900, ambas en la zona norte de la capital provincial y adquiridas en un período comprendido entre 2010 y 2013.

No se corresponde

Los datos cotejados por los investigadores señalaron que tanto Basimiani como su pareja se encontraban inscriptos en la Afip como monotributistas y que los ingresos declarados no podían justificar esos bienes adquiridos. Por ese motivo, los pesquisas sospechan que los inmuebles fueron comprados por medio de ganancias provenientes del narcotráfico como una maniobra para poder insertar el dinero ilícito.

"Dichos sucesos resultan prima facie subsumible en el delito previsto y tipificado por el artículo 303, inciso 1 del Código Penal, en tanto implicaron la puesta en circulación en el mercado de dinero en efectivo proveniente del narcotráfico, con la posible consecuencia de que su origen adquiriera la apariencia de lícito, por medio de su transformación en inmuebles que, sumado a los otros bienes que integraron su patrimonio, superan holgadamente la suma de 300.000 pesos en el período comprendido entre principios del 2010 y septiembre de 2013", sostienen desde la Fiscalía a cargo de la investigación.

Si bien la indagatoria programada ayer era tanto para Basimiani como para su pareja, el trámite con el bailantero terminó siendo postergado para un nuevo día ya que no pudo ser trasladado hacia el Juzgado Federal donde se tramita la causa. No obstante, el abogado defensor de "Beto", Néstor Pereyra, dijo que a pesar de que es muy prematuro mantener una postura, la responsabilidad de Basimiani es nula. "Lo que se le endilga a Basimiani es haber comprado esas propiedades con dinero producto del narcotráfico, lo cual no luce tan claro porque sabido es que mi defendido tenía otro tipo de actividades comerciales vinculadas a una productora comercial que le generaba recursos", explicó el letrado.

"No estamos hablando de propiedades de valor superlativo, de costosísimos inmuebles, sino de casas de barrio", sostuvo Pereyra. "Tengo entendido que la casa de calle Castelli, Basimiani la compró y lo hizo hasta trabajando él mismo de albañil. Son casas que las fueron mejorando como hace cualquier persona", agregó.

Camino a juicio

En el caso del inmueble de calle Castelli los investigadores sostienen que si bien se encuentra registrado a nombre de terceros, existen pruebas que vinculan a Basimiani y González como los dueños de dicha propiedad. Lo mismo sucede con la de calle Mitre. Para el fiscal Rodríguez, esas dos viviendas fueron adquiridas en base a la venta de estupefacientes, ya que "se acrecienta aún más la asimetría entre su patrimonio y los ingresos lícitos hasta ahora acreditados". Por tal razón, el funcionario del Ministerio Público Fiscal consideró que "resulta razonable que para su adquisición se valieron de la fuente ilícita de ingresos, probada en grado de certeza".

Tanto Basimiani como González se encuentran imputados por la comercialización de estupefacientes en una causa que fue remitida ya al Tribunal Oral Federal de Santa Fe y que tiene fecha de juicio el próximo 25 de septiembre. Gónzalez fue acusada de haber llevado adelante por medio del empleo de menores de edad (sus hijas) el negocio de la venta de estupefacientes en el barrio Guadalupe Oeste durante 2016.

Dicha venta era, según los investigadores, digitada por Basimiani desde la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda, donde el ex productor de cumbia se encuentra detenido desde el 2013 por haber sido condenado en una causa conexa a la que derivó en la condena al ex jefe de la policía de la provincia, Hugo Damián Tognoli, y al narco afincado en el distrito costero de Colastiné Norte, Daniel "Tuerto" Mendoza.

esplendor. Basimiani en sus buenas épocas. Ahora está preso en Coronda.