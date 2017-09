Ex juez federal rechazó las imputaciones en su contra al declarar en un juicio oral

El ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, acusado de liderar una asociación ilícita para favorecer a narcos, negó ayer las acusaciones al declarar en el juicio oral al que es sometido con otros siete imputados. "No acepto las imputaciones gravísimas que se me atribuyen", comenzó el ex magistrado su declaración de más de tres horas en la tercera audiencia del juicio iniciado hace 15 días.