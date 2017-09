Ex jefe de Homicidios y una causa archivada

El domingo pasado este diario publicó una nota en la que se da cuenta de las investigaciones que, por supuesto enriquecimiento ilícito, se sigue desde hace varios años a altos jefes policiales. La información surge de un informe emitido por la Fiscalía de Cámaras y allí figuran no sólo los nombres de los policías involucrados sino también las Fiscalías que llevan adelante las investigaciones. No obstante, el informe oficial parece contener errores de situación.

Tal el caso del comisario José Luis Juárez, quien fuera jefe de Homicidios de Rosario y se retiró de la fuerza en marzo de 2012. En el informe figura que su causa, Nº 806/09, está en manos de la fiscal Cristina Herrera a la espera de informes periciales. Sin embargo Juárez dijo a este diario: "En 2014 fui citado por la Dirección de Asuntos Internos y me notificaron que desde 2008 se me investigaba por una denuncia anónima por presunto enriquecimiento ilícito. Yo no sabía nada y me preocupé, aunque en la misma cita se me dijo que la investigación concluyó, que no habían encontrado nada irregular para formar causa y que en tal sentido se me notificaba del final de la misma y de la elevación del expediente al Tribunal para su archivo, lo que finalmente ocurrió"

Idéntica situación aclaró ayer este diario sobre quien fuera jefe de la ex Drogas Peligrosas, Gustavo Spoletti, quien también fue investigado pero su causa se cerró sin que se hayan encontrado motivos para imputarle un enriquecimiento patrimonial ilícito.