Evidencias contra un joven acusado de matar a su novia

Un joven de 24 años quedó ayer con prisión preventiva acusado de haber asesinado a su novia, una maestra de la misma edad, a bordo de un auto que apareció estacionado en la circunvalación de la ciudad de Santa Fe. Para el fiscal del caso, Andrés Marchi, Fernando Ezequiel O. mató a Jesica Priscila Ronsoni y luego intentó montar una escena del crimen en la que ubicó a la pareja como víctimas de un intento de robo.

Sin embargo, una serie de evidencias colectadas en la escena del crimen y otras como el análisis de imágenes registradas por cámaras de vigilancia de la zona no muestran en ningún momento el vehículo negro que según el acusado los hizo detener la marcha y del cual bajaron delincuentes. Asimismo, no se descarta que las lesiones que presentaba Fernando O. hayan sido autoinfligidas. En ese marco, y mientras no se descarta ampliar la imputación con el agravante de violencia de género, al cierre de esta edición no había sido hallada el arma homicida con la que le dispararon a la maestra.

Filmaciones

Según la información brindada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) el hecho ocurrió entre las 23.15 del domingo 8 y las 0.28 del pasado lunes 9 de octubre en el trayecto que une las ciudades de Recreo y Santa Fe a través de la ruta provincial número 70, la avenida Teniente Loza y la avenida Circunvalación de la capital provincial.

A las 0.24, a la altura de la avenida Loza, un camionero que circulaba por allí vio en la banquina a un hombre y una mujer tirados al costado de un vehículo, por lo que llamó a la policía. Y cuatro minutos después entró a la misma central de 911 un llamado del propio acusado denunciando haber sido víctimas de un intento de asalto por parte de los ocupantes de un auto negro que los habían hecho detener y les dispararon.

Cuando los uniformados llegaron a la escena encontraron a la maestra muerta balazos, al menos uno en el cráneo. Su novio exhibía algunas heridas en la zona del cuello. Sin embargo, al narrar lo ocurrido Fernando O. incurrió en algunas contradicciones que despertaron dudas en los pesquisas. Así, mientras parte del personal policial se abocaba a un rastrillaje para hallar el arma homicida, el joven de 24 años quedaba demorado.

Secuencia

Dos días después fue imputado de homicidio doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido contra su pareja. En tal sentido el fiscal Marchi alegó una serie de evidencias que incluyeron registros de las videocámaras instaladas sobre la circunvalación. Así, a las 23.15 se observa el auto de Fernando O ingresando a la ruta 70 regresando de Recreo. A las 23.42 se lo ve pasar por Circunvalación y Mendoza en sentido norte-sur y retomar el mismo camino pero en sentido sur-norte.

Minutos después el auto fue visto pasando por el cruce con Loza, en barrio Yapeyú. Luego subió y bajó por un puente tres veces hasta que a las 0.23 quedó detenido y se apagaron sus luces. Un minuto después pasó el camionero y luego ingresó el llamado de O. Las cámaras muestran que minutos después llegan los policías. "En toda la secuencia no hubo nadie más que el vehículo del acusado", dijo el fiscal al contradecir la versión del auto negro con asaltantes.

Respecto de la autopsia, que determinó que Ronsoni recibió cuatro balazos —presuntamente un revólver calibre 32— a corta distancia en la cabeza (dos), muñeca y mano izquierda, los cuales darían a entender que la joven intentó defenderse.

Por otra parte, el fiscal no descarta que Fernando O. haya intentado montar una escena del crimen. Al respecto, se presume que pudo provocarse las lesiones que presentó en cuello y abdomen. Además, esas lesiones no podrían haberlo desmayado como alegó.

Otro dato particular surgió de su teléfono celular que al ser peritado reveló que por esos días el muchacho había consultado en internet cuestiones como "¿qué pasa si recibo un disparo en la clavícula?" o "¿dónde recibir un disparo y salir ileso?". Finalmente, Marchi señaló que el imputado tenía conocimiento de armas de fuego a partir de testimonios de allegados que lo habían escuchado decir que tenía intenciones de comprar un arma por razones de seguridad.

Hasta el juicio

Durante la audiencia imputativa el acusado insistió con su versión. "Claramente no quieren buscar al culpable porque ya lo tienen", afirmó el abogado de O. al respaldar el relato de su cliente. Entre otras cosas, ya que en los registros fílmicos presentados por la defensa no se ve que alguien descarte un arma de fuego del utilitario en el que iban donde iban Ronsoni y el acusado.

No obstante, el juez Luis Octavio Silva rechazó el pedido de excarcelación del muchacho y le dictó la prisión preventiva hasta el juicio oral, medida que puede volver a discutirse en otra audiencia.