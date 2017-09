"Estuvo viva nueve días y nunca la buscaron"

La madre de Candela, Carola Labrador, adelantó que seguirá reclamando "que caigan los que faltan" entre los que mencionó a investigadores policiales y funcionarios políticos. "Me voy a llorar tranquila y a descansar con mis hijos", dijo Carola con lágrimas en los ojos tras escuchar el veredicto. Sin embargo, aclaró que "falta mucha gente" que según ella estuvo involucrada. "Nunca la buscaron. Estuvo nueve días viva esperando que la rescaten. Hubo complicidades de la policía, de la política. Si esto no hubiera sido así, Candela estaría viva. Esto es cerrar una etapa. Y después seguiremos, vamos a seguir juntando fuerzas para que caigan los que faltan".

"Ella estaba ahí ese maldito 22 de agosto, feriado, de frío. Parecía de 16 años pero tenía 11 nada más. Y me la robaron, mi hija eran un sol, una nena buena, buena hija, buena hermana. Este juicio no me la va a devolver ni la alegría que teníamos con ella", recordó la mujer, y añadió entre lágrimas: "Lo que está, está. Yo no soy jueza ni fiscal, soy una mamá que pedía justicia y hoy parte de esa justicia se cumplió. Sufrí mucho maltrato de la fiscalía pero los jueces siempre fueron ejemplares. La verdad es que no sé ni cómo estoy parada acá, hace seis años que lucho, seis años que no vivo. Pero me nutro y me rodeo de gente buena y linda, que me quiere y me apoya. Busco las cosas positivas porque si no, no podría estar acá".