Entraron a robar a una escuela de zona norte y golpearon a la portera hasta desmayarla

La portera de una escuela de barrio Alberdi fue salvajemente golpeada por dos delincuentes que ingresar a robar, aunque se fueron si lograr su cometido.

María Fernanda trabaja como portera en la escuela primaria Dr. Gabriel Carrasco, de Agrelo 1798. Cuando ingresaba con la bicicleta fue interceptada por "dos muchachos, que no eran muy grandes de edad".

La portera narró que la hicieron ingresar en el establecimiento y le pegaron, mientras le reclamaban que abriera las puertas de la Dirección de la escuela, donde pensaban que habría dinero.

"Sabían que había alarma en la escuela", dijo María Fernanda, quien les anunció que "las llaves estaban en Portería, por lo cual hay que atravesar toda una galería. Me doblaron el brazo y me llevaron hasta Portería".

Dijo que les dio las llaves y desactivó la alarma "porque estaban muy sacados", además de amenazarla con prenderla fuego. "Me pedían plata y eran permanentes las amenazas de que me iban a quemar", recordó en diálogo con Canal 5.

Al no conseguir dinero, la portera fue golpeada reiteradas veces. "Me dieron la cabeza contra un armario con vidrio y después me desmayé un par de veces".

Cuando los delincuentes fueron en busca de la Cooperadora la mujer activó la alarma. "Ellos salieron, yo cerré la puerta con llave y volví a activar la alarma para que empiece a sonar. Desde ahí llamé a la Policía y no salí hasta que llegaron", afirmó.