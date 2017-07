El sindicalista "Pipi" Andrada niega una balacera de la que lo acusan

El sindicalista y precandidato a concejal Marcelo "Pipi" Andrada presentó un escrito ante la fiscal a cargo de la denuncia de un hombre que lo acusó de haberlo baleado el sábado a la tarde. Si bien Andrada no era buscado por los investigadores, su abogado Germán Mahieu se presentó ayer a la mañana ante la fiscal Noelia Ricardi y, según aseguró, puso a su cliente "a disposición de la Justicia".

Andrada es titular del Sindicato de Recolectores de Residuos de Rosario y precandidato a concejal por Campo Popular. La tarde del sábado Guillermo Daniel F. lo acusó de haberlo baleado, junto a otras tres personas, cuando iba con sus hijas de 9 y 12 años en un Fiat Spazio por 27 de Febrero y Provincias Unidas.

"Cuando circulaba en mi auto junto a mis hijas, Marcelo Andrada, que conducía otro rodado, me choca a propósito y su hijo Pablo me efectúa dos disparos que me impactan en la pierna. Después se dan a la fuga", declaró en sede policial Guillermo F.

El denunciante reconoció que Andrada y su hijo habían trabajado con él en la empresa Lime, por lo que los conocía. Pero nada trascendió sobre los problemas que podrían haber tenido anteriormente para que derivaran en este grave episodio. Sí se supo que Guillermo F. había estado detenido y fue uno de los trece presos que el 5 de julio de 2009 huyeron de la seccional 29ª de Villa Gobernador Gálvez.

Desmentida

En declaraciones a distintos medios Andrada negó tener un hijo llamado Pablo y desmintió de plano haber chocado el vehículo de Guillermo F. "Estábamos comiendo un asado en una empresa de limpieza de 27 de Febrero y Provincias Unidas cuando llega este señor a los gritos y golpea a su mujer, que es una compañera trabajadora de la empresa Sumar. Entonces un grupo de muchachos lo para y comienza una refriega. Y ahí parece que dentro del auto se escuchan dos tiros", afirmó el sindicalista.

"Lo único que pasó —añadió— es que intervinieron unos compañeros para frenar esa discusión violenta, de resultas de la cual se escucharon dos tiros adentro del auto. Yo tengo un Chevrolet que está intacto. No sé lo que dice este hombre, pero ni mi hijo ni yo tuvimos nada que ver. Este señor tiene muchas denuncias por violencia hacia la mujer en la comisaría 32ª y no sé como sigue libre. No tenemos anda que ver y estoy a disposición de la Justicia y de la fiscal para lo que me requieran, cuando lo necesiten".

A poco de escucharse los tiros se reunieron alrededor del auto atacado vecinos que dieron cuenta al 911, por lo que enseguida arribaron un móvil del Comando Radioeléctrico y una ambulancia del Sies que atendieron a Guillermo F. y lo trasladaron al Hospital de Emergencias, donde a las 16.40 "ingresó consciente y fuera de peligro", según las fuentes.

En tanto, los pesquisas policiales levantaron del lugar dos vainas servidas calibre 9 milímetros: una que quedó sobre el pavimento y otra sobre el limpiaparabrisas del auto atacado.