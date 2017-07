El rol de cada policía, según la denuncia

Al denunciar el hecho, la víctima detalló e identificó el rol de cada uno de los policías que lo sometieron. Dijo que Sotelo le pegó apenas entró a la comisaría y lo filmó con su celular; que Zanel le pegó en el estómago, lo pateó, le dijo que lo iba hacer hablar y que le introdujo una manguera en la boca provocándole vómitos. De Busto dijo que lo amenazó con pegarle un tiro en la cabeza y dejarlo en un campo simulando un suicidio; que Aguiar lo llevó al patio donde lo desnudaron y lo golpearon. Que Copetti le pegaba piñas en la cara mientras lo amenazaba, y que Alé lo "picaneó" y le dijo que le iban a "romper el culo" con un palo de escoba.

Así actuó el jefe

“El comisario se me acercó y me habló cuando yo estaba desnudo y tirado en el piso. Vino, me levantó de los pelos y me dijo que me iba a hacer hablar con corriente. Me decía que le entregue a los pibes que estaban robando placas en el cementerio”, describió la víctima sobre la conducta del jefe de la comisaría.